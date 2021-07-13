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13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

13.07.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Bitcoin yatırımı yapan kullanıcılar, Bitcoin’in hareketlerini yakından takip ediyor. Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 35 bin dolar sınırına dayanmasının ardından tekrar geriledi. 13 Temmuz günü Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum ise 2 bin dolar sınırına yaklaştı. Uzun bir süredir kan kaybeden Bitcoin ve Ethereum’da son durum ne? Ethereum ve Bitcoin ne kadar?

Kripto para piyasasının en dikkat çeken para birimleri arasında bulunan Bitcoin, 35 bin dolar sınırına yaklaşmasının ardından giderek geriledi. Şu an için 32 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, yatırımcısını endişelendirirken, Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerinde seyrediyor. Kripto para yatırımcıları Bitcoin ve Ethereum’un ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 13 Temmuz kripto para piyasası…

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.847,2600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,15 azalışla $32.836,66 seviyesinde bulunuyor. Güne $32.847,2600 ile başlayan Bitcoin, saat 08:32 itibarıyla %4,15 azalışla $32.836,66 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.028,0900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,42 azalışla $1.984,63 seviyesinde bulunuyor. Güne $2.028,0900 ile başlayan Ethereum, saat 08:34 itibarıyla %7,42 azalışla $1.984,63 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6234 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,37 azalışla $0,6193 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6193 ve ₺5,3710'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2063 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %7,21 azalışla $0,2019 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2019 ve ₺1,7522'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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