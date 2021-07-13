13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para piyasasının en dikkat çeken para birimleri arasında bulunan Bitcoin, 35 bin dolar sınırına yaklaşmasının ardından giderek geriledi. Şu an için 32 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, yatırımcısını endişelendirirken, Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerinde seyrediyor. Kripto para yatırımcıları Bitcoin ve Ethereum’un ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 13 Temmuz kripto para piyasası…