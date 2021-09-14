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14 Eylül kripto paralar güne nasıl başladı? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar?

14.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'un kripto parayı resmi ödeme yöntemi olarak kabul etmesinin ardından kripto paralarda düşüş yaşanmıştı. Kripto paraların başında gelen Bitcoin güne yüzde 0,62'lik yükseliş ile başladı. Ethereum'da yüzde 0,21'lik, Dogecoin'de yüzde 1,03'lük ve Ripple'da yüze 0,61'lik yükseliş görüldü.

Son dönemlerin en çok ilgi çeken yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilgi, gün geçtikçe artıyor Geçtiğimiz günlerde kripto paralar, El Salvador tarafından ödeme birimi olarak kabul edildi. İşte 14 Eylül Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 42 bin 950 dolara kadar gerileyen Bitcoin 45 bin 220 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Geçtiğimiz haftaya 3 bin 981 dolardan başlayan Ethereum 3 bin 20 dolara kadar düşmüş ve ardından haftayı 3 bin 400 dolardan kapatmıştı.
Güne yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 282 dolardan işlem görüyor.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Haftaya 1,11 dolar seviyesinden başlayan Ripple 1,06 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan Dogecoin'in fiyatı 0,23 cent.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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