14 Eylül kripto paralar güne nasıl başladı? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar?

Son dönemlerin en çok ilgi çeken yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilgi, gün geçtikçe artıyor Geçtiğimiz günlerde kripto paralar, El Salvador tarafından ödeme birimi olarak kabul edildi. İşte 14 Eylül Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 42 bin 950 dolara kadar gerileyen Bitcoin 45 bin 220 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR? Geçtiğimiz haftaya 3 bin 981 dolardan başlayan Ethereum 3 bin 20 dolara kadar düşmüş ve ardından haftayı 3 bin 400 dolardan kapatmıştı.

Güne yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 282 dolardan işlem görüyor.

RİPPLE NE KADAR? Haftaya 1,11 dolar seviyesinden başlayan Ripple 1,06 dolardan işlem görüyor.