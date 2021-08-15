FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 15 Ağustos kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?

15 Ağustos kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?

15.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son 2 yılda yatırımcılar tarafından en çok takip edilen varlıklar arasında yer alıyor. Kripto paraların değer kazanmasıyla bu piyasaya her geçen gün daha fazla trader ve yatırımcı dahil oluyor. Bitcoin'de en son 20 Temmuz'da 29 bin 500 dolar seviyeleri görülmüştü. Bunun ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 56 değer kazandı. Bu yükseliş ile Ethereum, Dogecoin gibi kripto paralar da değer kazandı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Kripto paralar yaşanan büyük düşüşün ardından toparlandı. Hızla düşen ve haftalarca yatay seyreden Bitcoin'deki ani yükseliş Ethereum, Dogecoin gibi altcoinleri de olumlu etkiledi. Yaklaşık 4 hafta önce 30 bin dolar seviyelerinde gezinen Bitcoin yaklaşık yüzde 56 değer kazandı. Bununla birlikte diğer altcoinlerde de ani yükselişler görüldü. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Kripto para denince akla ilk gelen Bitcoin, en son yaptığı 29 bin 500 dolar dip seviyesinden yaklaşık yüzde 56 arttı.
Yaklaşık 4 hafta önce 30 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin'in fiyatı şuan 46 bin 257 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Uzun vadede en çok kazandıran kripto varlıklardan biri olan Ethereum da Bitcoin'in yükselişi ile atağa geçti.
Yaklaşık 4 hafta önce 1.896 dolar seviyesinde olan Ethereum yüzde 70 değer kazandı ve şimdiki fiyatı 3 bin 219 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Ani hareketlerin en çok görüldüğü coinlerin başında gelen Dogecoin yaklaşık 4 haftada yüzde 65 değer kazandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Fiat Egea, Fiorino ve Doblo fiyatları ne kadar?

Fiat Egea, Fiorino ve Doblo fiyatları ne kadar?

Beşiktaş Token ne zaman çıkacak?

Beşiktaş Token ne zaman çıkacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.