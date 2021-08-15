15 Ağustos kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralar yaşanan büyük düşüşün ardından toparlandı. Hızla düşen ve haftalarca yatay seyreden Bitcoin'deki ani yükseliş Ethereum, Dogecoin gibi altcoinleri de olumlu etkiledi. Yaklaşık 4 hafta önce 30 bin dolar seviyelerinde gezinen Bitcoin yaklaşık yüzde 56 değer kazandı. Bununla birlikte diğer altcoinlerde de ani yükselişler görüldü. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Kripto para denince akla ilk gelen Bitcoin, en son yaptığı 29 bin 500 dolar dip seviyesinden yaklaşık yüzde 56 arttı.

Yaklaşık 4 hafta önce 30 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin'in fiyatı şuan 46 bin 257 dolar.

ETHEREUM NE KADAR? Uzun vadede en çok kazandıran kripto varlıklardan biri olan Ethereum da Bitcoin'in yükselişi ile atağa geçti.

Yaklaşık 4 hafta önce 1.896 dolar seviyesinde olan Ethereum yüzde 70 değer kazandı ve şimdiki fiyatı 3 bin 219 dolar.