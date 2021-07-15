15 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? 15 Temmuz kripto para piyasası gelişmeleri

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, son zamanlarda düşük bir seyirde ilerliyor. Dalgalı bir seyre sahip olan Bitcoin, 14 Temmuz tarihinde 31 bin dolara kadar gerileyerek yatırımcısını oldukça endişelendirdi. Ancak daha sonra kendisini toparlayan Bitcoin, bugün itibariyle tekrar yükselişe geçerek eski seviyesi olan 32 bin dolara yükseldi. Ethereum ise, 1.800 – 1.840 seviyesine kadar düşmesinin ardından 15 Temmuz tarihinde biraz toparlayarak 2 bin dolar seviyesine yaklaştı.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.802,6100 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,93 artışla $32.575,06 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $32.575,06 ve ₺281.254,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.988,6700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,74 artışla $1.963,72 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.963,72 ve ₺16.960,00'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1970 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,87 artışla $0,1928 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1928 ve ₺1,6661'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6178 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,89 artışla $0,6107 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6107 ve ₺5,2750'ye karşılık gelmektedir.
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