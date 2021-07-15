15 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? 15 Temmuz kripto para piyasası gelişmeleri

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, son zamanlarda düşük bir seyirde ilerliyor. Dalgalı bir seyre sahip olan Bitcoin, 14 Temmuz tarihinde 31 bin dolara kadar gerileyerek yatırımcısını oldukça endişelendirdi. Ancak daha sonra kendisini toparlayan Bitcoin, bugün itibariyle tekrar yükselişe geçerek eski seviyesi olan 32 bin dolara yükseldi. Ethereum ise, 1.800 – 1.840 seviyesine kadar düşmesinin ardından 15 Temmuz tarihinde biraz toparlayarak 2 bin dolar seviyesine yaklaştı.