16 Eylül Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paraların popülerliği sürüyor. İş zekası yazılım şirketi MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, toplam değeri 46 bin 875 dolar olan 5 bin 50 Bitcoin aldıklarını duyurdu. El Salvador lider kripto para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiklerini duyurmuştu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları!