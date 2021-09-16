16 Eylül Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paraların popülerliği sürüyor. İş zekası yazılım şirketi MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, toplam değeri 46 bin 875 dolar olan 5 bin 50 Bitcoin aldıklarını duyurdu. El Salvador lider kripto para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiklerini duyurmuştu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları!
BİTCOİN NE KADAR?
Güne yüzde 0,30'luk yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin, 48 bin 300 dolardan işlem görüyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Gün içerisinde 3 bin 528 dolara kadar inen Ethereum, yüzde 0,58'lik yükseliş ile 3 bin 636 dolardan işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Elon Musk'ın tweetleri ile aşırı değer kazanan, sonrasında ise hızla değer kaybeden Dogecoin'in fiyatı 0,24 cent.
RİPPLE NE KADAR?
Gün içerisinde yüzde 0,20'lik düşüş kaydeden Ripple 1,11 dolar.
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