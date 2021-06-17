FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 17 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (17 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

17 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (17 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple XRP ne kadar oldu?

17.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin sert düşüşünün ardından toparlanmasını halen sürdürürken, dün 40 bin dolar sınırının üzerine çıktı. 17 Haziran sabahı itibariyle ise Bitcoin tekrar 38 bin seviyelerine geriledi. Ethereum ise düşüş eğilimin halen sürdürüyor. 2 bin 300 – 2 bin 700 arasındaki seviyesini koruyan Ethereum, şu an itibariyle 2 bin 429 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasının en büyüklerinden biri olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda büyük bir çöküş yaşadı. Yaşanan çöküşün ardından kendini toplayarak 40 bin dolar direnç seviyesini aşmaya çalışan BTC, dün itibariyle bu seviyenin üzerine çıktı. Ancak 17 Haziran itibariyle tekrar 38 bin seviyesine gerileyen Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmeye devam ediyor. Peki bugün, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Analistler, Bitcoin fiyatının ABD Doları karşısında 40.000 dolar seviyesinin üzerinde pozitif bir bölgede işlem görmesinin ardından 41.200 dolar direnç bölgesini aşarsa BTC’nin yeni bir ralli başlatmasının muhtemel olduğunu dile getirmişti.

Ancak bugün itibariyle Bitcoin tekrar 38 bin dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin ne kadar?
Güne $38.517,8900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,74 azalışla $38.813,76 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum ne kadar?

Ethereum ne kadar?
Güne $2.398,7700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,27 azalışla $2.425,47 seviyesinde bulunuyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne $0,8408 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,63 azalışla $0,8557 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin ne kadar?

Litecoin ne kadar?
Güne $167,8000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,49 azalışla $171,1000 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin ne kadar?

Dogecoin ne kadar?
Güne $0,3099 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,90 azalışla $0,3112 seviyesinde bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

İstanbul'da su zammı teklifi reddedildi

İstanbul'da su zammı teklifi reddedildi

Devlete binlerce memur alımı yapılacak!

Devlete binlerce memur alımı yapılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.