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17 Temmuz 2021 Cumartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

17.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında son durum araştırılıyor. Bitcoin'de 14 Nisan'dan beri devam eden düşüş trendi sürüyor. Ethereum 26 Haziran'da yükseliş trendine geçmiş ve 2 bin 400 dolar seviyelerine kadar yükselmişken yönünü tekrardan aşağıya çevirdi. Dogecoin ise geçtiğimiz gün, yükseliş trendinin başlangıcından itibaren en düşük seviyede kapanış yaptı.

14 Nisan 2021'de 64 bin dolar ile zirveyi gören Bitcoin, 14 Nisan'dan beri değer kaybetmeye devam ediyor. Bitcoin'in düşüşü Ethereum, Dogecoin gibi altcoinleri de etkiliyor. 8 Mayıs'ta 0,74 dolar ile zirveyi gören Dogecoin yaklaşık yüzde 77 değer kaybetmiş durumda.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

35 bin- 31 bin dolar seviyeleri arasında seyreden Bitcoin 31 bin 360 dolardan işlem görüyor. Bitcoin zirve yaptığı 14 Nisan gününden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.
12 Mayıs'ta 4 bin 300 dolarlık fiyatıyla zirveyi gören Ethereum 1 Mayıs'tan bu yana yaklaşık yüzde 57 değer kaybetmiş durumda. Ethereum bin 870 seviyelerinden işlem görüyor.
Dogecoin, kripto paralarda yaşanan boğa sezonu sonrasında en çok değer kaybeden altcoinlerden biri oldu. 8 Mayıs'ta 0,70 dolar ile zirveyi gören Dogecoin yaklaşık yüzde 77 geriledi. Dogecoin 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde 0,17 seviyelerinden işlem görüyor.

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN BİTCOİN YORUMU

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN BİTCOİN YORUMU
Prof. Dr. Özgür Demitaş Bitcoin'de, Grayscale’de kilitlerin açılması sonucu satış baskısının sürebileceğini bildirmişti. Demirtaş Bitcoin'deki düşüşün, Grayscale fonlarına yatırım yapan büyük yatırımcılardan kaynaklandığını düşündüğünü ifade etmişti.
Bitcoin değer kaybetmeseydi zarar edeceklerini bildiren Demirtaş Bitcoin fiyatının bu nedenle baskılandığını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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