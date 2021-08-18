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  4. 18 Ağustos 2021 Çarşamba kripto para fiyatları! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

18 Ağustos 2021 Çarşamba kripto para fiyatları! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

18.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların başında gelen Bitcoin, 35 bin dolar direncini kırmasıyla hızla yükselerek 40 bin doların üzerinde işlem görmeye başladı. Bitcoin'deki bu yükselişi Ethereum ve Dogecoin gibi altcoinler de takip etti. Kripto paralar son birkaç gündür yatay ilerlese de uzun vadede genel olarak oldukça değer kazandığı görülüyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Yatırımcılar tarafından son dönemlerin en çok ilgi çeken varlıklarından olan kripto paralarda genel olarak yükseliş sürüyor. Uzun bir süre 30 bin dolar seviyelerinde gezinen, sonrasında atağa geçen Bitcoin ile beraber Ethereum, Dogecoin gibi birçok altcoin de değer kazanmaya başladı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

35 bin dolar direncini kırmasıyla hızla 40 bin dolar seviyelerinin üstüne çıkan Bitcoin güne yükselerek başladı.
Yaklaşık yüzde 1,46 yükselen Bitcoin 45 bin 330 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Mayıs ayında 4 bin 388 dolara kadar yükselerek zirve yapan Ethereum bin 700 dolara kadar gerilemişti.
Bitcoin'in yükselişi ile atağa geçen Ethereum, bin 700 dolardan 3 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum 3 bin 71 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin'de ani hareketler devam ediyor. Geçtiğimiz gün yakşalık yüzde 5,50 değer kaybeden Dogecoin bugün de yüzde 4,60 değer kaybetti.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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