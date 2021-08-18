18 Ağustos 2021 Çarşamba kripto para fiyatları! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Yatırımcılar tarafından son dönemlerin en çok ilgi çeken varlıklarından olan kripto paralarda genel olarak yükseliş sürüyor. Uzun bir süre 30 bin dolar seviyelerinde gezinen, sonrasında atağa geçen Bitcoin ile beraber Ethereum, Dogecoin gibi birçok altcoin de değer kazanmaya başladı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...