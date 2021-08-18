18 Ağustos 2021 Çarşamba kripto para fiyatları! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Yatırımcılar tarafından son dönemlerin en çok ilgi çeken varlıklarından olan kripto paralarda genel olarak yükseliş sürüyor. Uzun bir süre 30 bin dolar seviyelerinde gezinen, sonrasında atağa geçen Bitcoin ile beraber Ethereum, Dogecoin gibi birçok altcoin de değer kazanmaya başladı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...
BİTCOİN NE KADAR?
35 bin dolar direncini kırmasıyla hızla 40 bin dolar seviyelerinin üstüne çıkan Bitcoin güne yükselerek başladı.
Yaklaşık yüzde 1,46 yükselen Bitcoin 45 bin 330 dolardan işlem görüyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Mayıs ayında 4 bin 388 dolara kadar yükselerek zirve yapan Ethereum bin 700 dolara kadar gerilemişti.
Bitcoin'in yükselişi ile atağa geçen Ethereum, bin 700 dolardan 3 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum 3 bin 71 dolardan işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin'de ani hareketler devam ediyor. Geçtiğimiz gün yakşalık yüzde 5,50 değer kaybeden Dogecoin bugün de yüzde 4,60 değer kaybetti.
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