18 Haziran kripto para piyasası | Bugün (18 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Ripple XRP ve Litecoin ne kadar?

Kripto para piyasasında birçok gelişme yaşanırken bunlardan biri de Paraguay’da yaşanan Bitcoin gündemi oldu. Paraguay Milletvekili Carlitos Antonio Rejala Helman, Paraguay’ın Temmuz ayı içerisinde Bitcoin mevzuatı oluşturulacağını açıkladı. Kripto paralar üzerinde bir baskı olduğunu söyleyen analistler ise, Bitcoin’de 38 bin doların altındaki bir gerilemenin 36 bin seviyesine düşüşün önünü açabileceğini dile getirmişti.