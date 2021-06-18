18 Haziran kripto para piyasası | Bugün (18 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Ripple XRP ve Litecoin ne kadar?

Kripto para piyasasında birçok gelişme yaşanırken bunlardan biri de Paraguay’da yaşanan Bitcoin gündemi oldu. Paraguay Milletvekili Carlitos Antonio Rejala Helman, Paraguay’ın Temmuz ayı içerisinde Bitcoin mevzuatı oluşturulacağını açıkladı. Kripto paralar üzerinde bir baskı olduğunu söyleyen analistler ise, Bitcoin’de 38 bin doların altındaki bir gerilemenin 36 bin seviyesine düşüşün önünü açabileceğini dile getirmişti.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $37.727,2000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,23 azalışla $37.949,65 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $37.949,65 ve ₺330.840,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.342,7400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %2,70 azalışla $2.364,43 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.364,43 ve ₺20.619,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,8344 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,60 azalışla $0,8406 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,8406 ve ₺7,3240'ye karşılık gelmektedir.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $164,4800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %2,89 azalışla $166,1400 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $166,1400 ve ₺1.449,5217'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,3058 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,24 azalışla $0,3042 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,3042 ve ₺2,6541'ye karşılık gelmektedir.
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