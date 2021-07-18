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18 Temmuz Pazar kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

18.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar günbegün takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Bitcoin 20 Mayıs'tan beri yatay seyrediyor. Ethereum 18 Temmuz gününde yüzde 3 değer kazanmış durumda. Dogecoin ise yüzde 8 yükseldi. İşte ayrıntılar...

Yaklaşık 8 haftadır 30 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin yatay seyrini koruyor. Dogecoin 18 Temmuz gününde yüzde 8 değer kazanmış durumda. Bitcoin ve Dogecoin'den sonra en çok araştırılan Ethereum ise yüzde 3 değer kazandı. İşte ayrıntılar...

Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

31 bin 700 dolardan işlem gören Bitcoin'de yatay seyir devam ediyor.
Bitcoin yaklaşık 8 haftadır 30 bin, 36 bin ve 40 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.
12 Mayıs'ta 4.377 doları gören ve yaklaşık yüzde 55 değer kaybeden Ethereum ise yüzde 3 yükselerek 1.964 seviyesinden işlem görüyor.
Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan Dogecoin yatırımcısını en çok üzen coinler arasında yer alıyor. 8 Mayıs 2021'de 0.70 seviyelerine kadar yükselen Dogecoin yaklaşık yüzde 74 değer kaybetti.
Bugün yüzde 8 yükselen Dogecoin 0.18 seviyesinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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