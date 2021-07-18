18 Temmuz Pazar kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Yaklaşık 8 haftadır 30 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin yatay seyrini koruyor. Dogecoin 18 Temmuz gününde yüzde 8 değer kazanmış durumda. Bitcoin ve Dogecoin'den sonra en çok araştırılan Ethereum ise yüzde 3 değer kazandı. İşte ayrıntılar...

Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

31 bin 700 dolardan işlem gören Bitcoin'de yatay seyir devam ediyor.

Bitcoin yaklaşık 8 haftadır 30 bin, 36 bin ve 40 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

12 Mayıs'ta 4.377 doları gören ve yaklaşık yüzde 55 değer kaybeden Ethereum ise yüzde 3 yükselerek 1.964 seviyesinden işlem görüyor.

Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan Dogecoin yatırımcısını en çok üzen coinler arasında yer alıyor. 8 Mayıs 2021'de 0.70 seviyelerine kadar yükselen Dogecoin yaklaşık yüzde 74 değer kaybetti.