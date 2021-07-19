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19 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 19 Temmuz kripto para piyasası son durum

19.07.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum para birimlerinde görülen hareketlilik yatırımcılar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişin ardından tekrar 31 bin dolar seviyelerine gerilerken, Ethereum ise 2 bin dolar altındaki seyrine devam ediyor. Ünlü kripto para analisti Guy, Ethereum ve Bitcoin hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Ethereum’un Bitcoin’den daha büyük bir piyasa değerine ulaşmasının mümkün olduğunu dile getiren Guy’ın açıklamalarını haberimizde bulabilirisiniz.

Özellikle Bitcoin ve Ethereum bir süredir dalgalı bir seyirde hareket ediyor. Yatırımcılar, uzun zamandır yatay bir seyirde ilerleyen Bitcoin’in günlük hareketlerini takip ediyor. Bitcoin aylık olarak dolar bazında yüzde 11,32 değer kaybı yaşarken, Ethereum ise yine dolar bazında aylık olarak yüzde 14,86 değer kaybetti. Ancak bu ayın en büyük değer kaybı ise yüzde 37,63 ile Dogecoin oldu. Peki Ethereum ve Bitcoin fiyatları bugün (19 Temmuz) ne kadar?

‘Ethereum, Bitcoin’in piyasa değerini geçecek’
Coin Bureau’nun sahibi ve Guy ismiyle tanınan kripto para analisti, Ethereum’un (ETH) neden Bitcoin’den (BTC) daha büyük bir piyasa değerine ulaşma şansı olduğunu açıkladı.

Ünlü analist yayınladığı yeni videosunda, DeFi alanının geleneksel finansal araçlarından daha üstün getiri arayan yatırımcıları çekme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

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DeFi’nin büyük ölçüde Ethereum’a bağlı olduğu göz önüne alındığında, analist, merkezi olmayan finans protokollerinin benimsenmesindeki olası artışın, Ethereum’u piyasadaki en büyük kripto haline getirme yolunda hızlandırabileceğini söylüyor.

Yakından takip edilen kripto fenomeni, Ethereum’un Bitcoin’i geçme konusunda iyi bir şansı olduğunu söylüyor. Ayrıca bunun gerçekleşmesini sağlayabilecek bir katalizörü de belirtiyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $31.635,0000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,08 azalışla $31.740,00 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $31.740,00 ve ₺272.999,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.893,6400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,96 azalışla $1.895,91 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.895,91 ve ₺16.304,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,5865 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,15 azalışla $0,5865 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,5865 ve ₺5,0440'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1827 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %6,10 azalışla $0,1803 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1803 ve ₺1,5518'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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