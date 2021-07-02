2 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (2 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin, bir süredir yatay seyrine devam ediyor. 34 – 36 bin dolar bandındaki hareketlerini bir süredir koruyan Bitcoin, bugün itibariyle 34 bin doların altına geriledi. Haftalık olarak dolar bazında yüzde 4,08 değer kaybeden Bitcoin’in yükselip yükselmeyeceği ise tartışma konusu oldu. Ethereum ise aynı dakikalarda 2 bin dolar sınırına yaklaştı. Peki Ethereum ve Bitcoin ne kadar?