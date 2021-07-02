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2 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (2 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

02.07.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcıları tarafından her gün merak edilen Bitcoin fiyatları da bugün de araştırılıyor. Bitcoin madenciliği konusunda sürdürülebilir enerji sebebiyle birçok hükümetin Bitcoin’e engel koymasından sonra, teknoloji devi Elon Musk da bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Bitcoin madencilik konseyi ise sürdürülebilir enerji konusunda olumlu adımlar atmaya başladı. Peki kripto paralarda son durum ne? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin, bir süredir yatay seyrine devam ediyor. 34 – 36 bin dolar bandındaki hareketlerini bir süredir koruyan Bitcoin, bugün itibariyle 34 bin doların altına geriledi. Haftalık olarak dolar bazında yüzde 4,08 değer kaybeden Bitcoin’in yükselip yükselmeyeceği ise tartışma konusu oldu. Ethereum ise aynı dakikalarda 2 bin dolar sınırına yaklaştı. Peki Ethereum ve Bitcoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $33.403,4800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,31 azalışla $33.102,97 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $33.102,97 ve ₺288.148,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.119,1400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,58 azalışla $2.055,98 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.055,98 ve ₺17.911,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6620 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,33 azalışla $0,6470 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6470 ve ₺5,6340'ye karşılık gelmektedir.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $136,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %4,77 azalışla $132,8900 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $132,8900 ve ₺1.152,9935'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2443 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,07 azalışla $0,2431 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2431 ve ₺2,1190'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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