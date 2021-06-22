22 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (22 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?

Kripto paralar arasında büyük ilgi Ethereum 22 Haziran itibariyle 2 bin doların altına kadar geriledi. Çin hükümetinin Bitcoin madenciliği ile ilgili aldığı karar sonrası dün tekrar gerileyen Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Facebook yönetici Çin hükümetinin aldığı bu madencilik kararını desteklediğini açıkladı. 22 Haziran günü, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?