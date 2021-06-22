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22 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (22 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?

22.06.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasası son zamanlarda birçok yatırımcı tarafından dikkat çekiyor. Ancak kripto paraların devleri arasında bulunan Bitcoin’in son haftalarda yaşadığı inişli çıkışlı durum ise yatırımcıları endişelendiriyor. Aynı şekilde Ethereum’un Nisan ayında gördüğü zirveden sonra giderek aşağı yönlü hareketi hala devam ediyor. Bitcoin 32 bin dolara kadar gerilerken, daha ne kadar düşeceği ise tartışma konusu oldu. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto paralar arasında büyük ilgi Ethereum 22 Haziran itibariyle 2 bin doların altına kadar geriledi. Çin hükümetinin Bitcoin madenciliği ile ilgili aldığı karar sonrası dün tekrar gerileyen Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Facebook yönetici Çin hükümetinin aldığı bu madencilik kararını desteklediğini açıkladı. 22 Haziran günü, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.574,8800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,14 azalışla $32.934,68 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.940,2900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,15 azalışla $1.965,67 seviyesinde bulunuyor

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6744 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %12,61 azalışla $0,6361 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $134,0600 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %11,59 azalışla $130,9400 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2108 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %22,91 azalışla $0,2051 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Çin Ethereum Kripto para
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