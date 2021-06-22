22 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (22 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?

Kripto paralar arasında büyük ilgi Ethereum 22 Haziran itibariyle 2 bin doların altına kadar geriledi. Çin hükümetinin Bitcoin madenciliği ile ilgili aldığı karar sonrası dün tekrar gerileyen Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Facebook yönetici Çin hükümetinin aldığı bu madencilik kararını desteklediğini açıkladı. 22 Haziran günü, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Dogecoin ne kadar?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.574,8800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,14 azalışla $32.934,68 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.940,2900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,15 azalışla $1.965,67 seviyesinde bulunuyor
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6744 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %12,61 azalışla $0,6361 seviyesinde bulunuyor.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $134,0600 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %11,59 azalışla $130,9400 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2108 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %22,91 azalışla $0,2051 seviyesinde bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum