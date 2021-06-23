23 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (23 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

22 Haziran gününe göre yükseliş gösterse de halen 2 bin doların altında işlem gören Ethereum’un ne zaman yukarı yönlü bir sıçrama yaşayacağı merak ediliyor. Kripto para piyasalarının yaygınlaşmasının ardından birçok şirket kripto ödeme konularında adım attı. Bunlardan biri de Kanada Elit Basketbol Ligi’nden geldi. Kanada Elit Basketbol Ligi, oyuncularına Bitcoin (BTC) ile ödeme yapılmasın kararını aldı.