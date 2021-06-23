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23 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (23 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

23.06.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli günler geçiren kripto para piyasası yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin hızlı yükselişinin ardından bir süredir düşüş eğilimde bulunuyordu. 22 Haziran tarihinde 32 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, bu sabah itibariyle biraz olsun kendisini toparlayarak 33 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasının ikinci en büyük para birimi Ethereum ise, dün 2 bin doların altına kadar gerileyerek yatırımcısını üzdü. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple, Lite v

22 Haziran gününe göre yükseliş gösterse de halen 2 bin doların altında işlem gören Ethereum’un ne zaman yukarı yönlü bir sıçrama yaşayacağı merak ediliyor. Kripto para piyasalarının yaygınlaşmasının ardından birçok şirket kripto ödeme konularında adım attı. Bunlardan biri de Kanada Elit Basketbol Ligi’nden geldi. Kanada Elit Basketbol Ligi, oyuncularına Bitcoin (BTC) ile ödeme yapılmasın kararını aldı.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.920,5200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,65 artışla $33.784,00 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.932,2600 ile başlayan Ethereum, Ethereum itibarıyla %1,68 artışla $1.996,27 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,5872 ile başlayan Ripple, saat bugün itibarıyla %4,51 azalışla $0,6031 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $122,6300 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,34 azalışla $128,6400 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1954 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %3,61 artışla $0,2091 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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