23 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (23 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

22 Haziran gününe göre yükseliş gösterse de halen 2 bin doların altında işlem gören Ethereum’un ne zaman yukarı yönlü bir sıçrama yaşayacağı merak ediliyor. Kripto para piyasalarının yaygınlaşmasının ardından birçok şirket kripto ödeme konularında adım attı. Bunlardan biri de Kanada Elit Basketbol Ligi’nden geldi. Kanada Elit Basketbol Ligi, oyuncularına Bitcoin (BTC) ile ödeme yapılmasın kararını aldı.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.920,5200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,65 artışla $33.784,00 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.932,2600 ile başlayan Ethereum, Ethereum itibarıyla %1,68 artışla $1.996,27 seviyesinde bulunuyor.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,5872 ile başlayan Ripple, saat bugün itibarıyla %4,51 azalışla $0,6031 seviyesinde bulunuyor.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $122,6300 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,34 azalışla $128,6400 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1954 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %3,61 artışla $0,2091 seviyesinde bulunuyor.
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