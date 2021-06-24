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24 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (24 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple ne kadar?

24.06.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para kullanımı günümüzde her geçen gün artmaya devam ediyor. Birçok şirket özellikle Bitcoin’le ödeme kabul ederken, ülkeler de kripto paralar ile ilgili olarak çeşitli adımlar atmaya başladı. Dün yaşanan yeni bir gelişmeyle, Brezilya Borsası’da Latin Amerika’daki ilk Bitcoin ETF’ini listedi. Bitcoin hızla birçok dünya ülkesi tarafından kabul görürken, BTC’nin hızlı değişimi ise merak ediliyor.

Bitcoin haftalık olarak yüzde 15,02 değer kaybederken, Ethereum ise haftalık yüzde 19,19 oranına değer kaybederek 2 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin, 24 Haziran sabahı itibariyle 33 bin dolardan güne başlarken, ilerleyen saatlerde düşüş eğilimi gösterdi. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Dogecoin’in özellikle dün itibariyle değer kaybetmesinden sonra, 1 milyon değerinde Dogecoin’e sahip olan yatırımcı piyasadaki dalgalanma yüzünden neredeyse 170 bin dolar keybetti. Ancak buna rağmen kripto paralarını satmayacağını ifade ederek, Dogecoin’e destek verdi.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $33.050,5800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,58 azalışla $32.633,93 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.930,1400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,42 azalışla $1.909,44 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6209 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,24 artışla $0,6368 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $125,3600 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %0,66 azalışla $127,0900 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2204 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %9,15 artışla $0,2275 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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