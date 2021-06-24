24 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (24 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple ne kadar?

Bitcoin haftalık olarak yüzde 15,02 değer kaybederken, Ethereum ise haftalık yüzde 19,19 oranına değer kaybederek 2 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin, 24 Haziran sabahı itibariyle 33 bin dolardan güne başlarken, ilerleyen saatlerde düşüş eğilimi gösterdi. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Dogecoin’in özellikle dün itibariyle değer kaybetmesinden sonra, 1 milyon değerinde Dogecoin’e sahip olan yatırımcı piyasadaki dalgalanma yüzünden neredeyse 170 bin dolar keybetti. Ancak buna rağmen kripto paralarını satmayacağını ifade ederek, Dogecoin’e destek verdi.