25 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (25 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto para birimlerinde son durum…

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 31 bin dolara kadar gerilemesinin ardından, tekrar kendini 34 bin seviyesine çıkarmayı başardı. Ancak birkaç aydır düşük seviyelerde hareket eden Bitcoin yatırımcılarının aktif cüzdanlarında Haziran ayında yüzde 26 düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplamda IntoTheBlock’un aktif cüzdanı bulunan 787 bin kişinin olduğu belirtilirken, son 7 gün içerisinde bile ciddi oranda kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Uzmanlar, Bitcoin’in 34 bin dolar direncini veya trend çizgisi direncini geçememesi halinde, aşağı doğru hareket etmeye devam edebileceğini ifade etti. Aşağı yönde anlık bir desteğin ise 31 bin 800 dolar seviyesine yakın olabileceği belirtildi.

Bir sonraki büyük desteğin 31 bin 200 dolar seviyesine yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, 31 bin 200 doların altında bir aşağı yönlü kırılmanın, önümüzdeki seanslarda 30 bin dolar bölgesine doğru yeni bir düşüşün kapılarını açabileceğini vurguladı.