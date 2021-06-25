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25 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (25 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto para birimlerinde son durum…

25.06.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar gün geçtikçe popüler olmaya devam ediyor. Birçok ülke kripto para birimlerini kabul ederken, birçok şirket de özellikle kripto para piyasasının devi olan Bitcoin ile ödeme alacağını açıklıyor. Bunlardan bir yenisi de Avustralyalı müzayede evi Lloyds Auctions Australia oldu. Tüm ürünlerinin satışı için kripto para birimlerini kabul edeceğini açıklayan müzayede evi, oldukça ilgi gördü. Bitcoin ise son zamanlardaki yatay seyrine devam ederken, yatırımcılarını arada bırakıyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 31 bin dolara kadar gerilemesinin ardından, tekrar kendini 34 bin seviyesine çıkarmayı başardı. Ancak birkaç aydır düşük seviyelerde hareket eden Bitcoin yatırımcılarının aktif cüzdanlarında Haziran ayında yüzde 26 düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplamda IntoTheBlock’un aktif cüzdanı bulunan 787 bin kişinin olduğu belirtilirken, son 7 gün içerisinde bile ciddi oranda kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Uzmanlar, Bitcoin’in 34 bin dolar direncini veya trend çizgisi direncini geçememesi halinde, aşağı doğru hareket etmeye devam edebileceğini ifade etti. Aşağı yönde anlık bir desteğin ise 31 bin 800 dolar seviyesine yakın olabileceği belirtildi.

Bir sonraki büyük desteğin 31 bin 200 dolar seviyesine yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, 31 bin 200 doların altında bir aşağı yönlü kırılmanın, önümüzdeki seanslarda 30 bin dolar bölgesine doğru yeni bir düşüşün kapılarını açabileceğini vurguladı.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.866,4500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %6,14 artışla $34.619,55 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.005,2900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,24 artışla $1.971,58 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6809 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,09 artışla $0,6688 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $135,7800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %4,43 artışla $133,6100 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2558 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %19,88 artışla $0,2733 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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