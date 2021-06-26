26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP ne kadar? Kripto paralar yükselir mi?

"26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin XRP ne kadar?" , "Kripto paralar yükselir mi?" soruların yanıtı yatırımcılar ve kısa vade al sat yapanlar tarafından araştırılıyor. Kripto. paralarda düşüş trendi sürüyor. İşte ayrıntılar...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP ne kadar?

Bitcoin, 31 bin 714 seviyelerinde seyrediyor. 40 ve 30 bin dolar bandında olan Bitcoin için şimdilik düşüş trendi sürüyor.

ETHEREUM 12 Mayıs'ta en çok 4 bin 388 seviyelerini gören Ethereum buradan bulduğu satış baskısı ile neredeyse yüzde 60 değer kaybedip bin 805 seviyelerine indi.

DOGECOİN Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan ve Türkiye'de de yatırımcı kitlesi bulunan Dogecoin şuanda 0,24 cent seviyesinden işlem görüyor. Kripto para boğasında Dogecoin en çok yükseliş kaydeden coinlerin arasında yer almış ve 0,75 seviyelerine kadar yükselmişti.

RİPPLE Sert hareketlerin yaşandığı Ripple'da yaklaşık yüzde 70'lik değer kaybı söz konusu. Boğa sezonunda diğer kripto paralar yükselirken Ripple dava olayından dolayı uzun bir süre yerinde saymıştı. Ancak ani hareketlerin başlangıcı sayılabilecek 15 Mart'ta başlayan yükseliş ile 0,42 seviyelerinden 2 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. XRP'nin anlık fiyatı 0,61 dolar.