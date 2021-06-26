FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP ne kadar? Kripto paralar yükselir mi?

26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP ne kadar? Kripto paralar yükselir mi?

26.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde oldukça talep gören kripto paralar popülerliğini kaybetmiyor. Geçtiğimiz dönemde görülen büyük yükselişiyle birçok kişiye kazandıran kripto paralar, yakın zamanda gerçekleşen düşüşle kazandırdığı kadar da kaybettirmişti. "26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin XRP ne kadar?" , "Kripto paralar yükselir mi?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

"26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin XRP ne kadar?" , "Kripto paralar yükselir mi?" soruların yanıtı yatırımcılar ve kısa vade al sat yapanlar tarafından araştırılıyor. Kripto. paralarda düşüş trendi sürüyor. İşte ayrıntılar...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP ne kadar?

Bitcoin, 31 bin 714 seviyelerinde seyrediyor. 40 ve 30 bin dolar bandında olan Bitcoin için şimdilik düşüş trendi sürüyor.

ETHEREUM

ETHEREUM
12 Mayıs'ta en çok 4 bin 388 seviyelerini gören Ethereum buradan bulduğu satış baskısı ile neredeyse yüzde 60 değer kaybedip bin 805 seviyelerine indi.

DOGECOİN

DOGECOİN
Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan ve Türkiye'de de yatırımcı kitlesi bulunan Dogecoin şuanda 0,24 cent seviyesinden işlem görüyor. Kripto para boğasında Dogecoin en çok yükseliş kaydeden coinlerin arasında yer almış ve 0,75 seviyelerine kadar yükselmişti.

RİPPLE

RİPPLE
Sert hareketlerin yaşandığı Ripple'da yaklaşık yüzde 70'lik değer kaybı söz konusu. Boğa sezonunda diğer kripto paralar yükselirken Ripple dava olayından dolayı uzun bir süre yerinde saymıştı. Ancak ani hareketlerin başlangıcı sayılabilecek 15 Mart'ta başlayan yükseliş ile 0,42 seviyelerinden 2 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. XRP'nin anlık fiyatı 0,61 dolar.

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ?

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ?
Kripto paraların akıbetinin ne olacağına ilişkin finans dünyasının oldukça tanınan ve başarılı isimleri tarafından yorumlar yapılıyor ancak bu yorumlar farklılık gösteriyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Çinli teknoloji devinden Türkiye'ye yatırım!

Çinli teknoloji devinden Türkiye'ye yatırım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.