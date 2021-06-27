27 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (27 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasında büyük bir yere sahip olan Bitcoin, geçtiğimiz aylarda yakaladığı çıkış trendi ile çok konuşulmuştu. Daha sonra ise zirveden yere çakılan Bitcoin, halen toparlanma aşamasında. Haziran ayı itibariyle Bitcoin yatırımcısına dolar bazında aylık olarak yüzde 14,54 bir kayıp yaşatırken, haftalık olarak ise yüzde 7,19 değer kaybetti. Ethereum ise son zamanlarda yükseliş gösterse de halen 2 bin doların altında seyrediyor. Haftalık olarak yatırımcısına yüzde 14,36 oranında kaybettirirken, aylık olarak ise dolar bazında yüzde 32 oranında değer kaybı yaşadı.