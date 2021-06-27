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27 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (27 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

27.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasaları son dönemlerde hem ülkemizde hem de dünyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milyonlarca insanın kripto piyasasına giriş yapmasıyla beraber yakından takip edilmeye başlanan kripto paralar, son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Özellikle en büyük para sahip olan Bitcoin’in borsadaki hareketleri oldukça ilgi çekiyor. Bitcoin son zamanlarda inişli çıkışlı bir seyirde ilerlemesinin ardından şu an için 33 bin dolar seviyesinin üzerinden işlem görüyor.

Kripto para piyasasında büyük bir yere sahip olan Bitcoin, geçtiğimiz aylarda yakaladığı çıkış trendi ile çok konuşulmuştu. Daha sonra ise zirveden yere çakılan Bitcoin, halen toparlanma aşamasında. Haziran ayı itibariyle Bitcoin yatırımcısına dolar bazında aylık olarak yüzde 14,54 bir kayıp yaşatırken, haftalık olarak ise yüzde 7,19 değer kaybetti. Ethereum ise son zamanlarda yükseliş gösterse de halen 2 bin doların altında seyrediyor. Haftalık olarak yatırımcısına yüzde 14,36 oranında kaybettirirken, aylık olarak ise dolar bazında yüzde 32 oranında değer kaybı yaşadı.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $31.297,0100 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,11 artışla $33.045,74 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.766,1200 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %2,97 artışla $1.862,55 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,5956 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,49 artışla $0,6176 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $121,8800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %2,23 artışla $128,3500 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2362 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,59 azalışla $0,2443 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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