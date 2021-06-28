FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 28 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (28 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

28 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (28 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

28.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanımı giderek artan kripto paralar, popülerliğini halen koruyor. Bir süredir 32 – 33 bin dolar bandında seyreden Bitcoin, bugün itibariyle 34 bin dolar sınırını aşarak yükselişe geçti. Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Bitcoin ve Ethereum 28 Haziran gününde de merak ediliyor Uzman yorumlarına göre, Bitcoin’in dibe vurduğu şu son dönemlerden sonra hızlı bir çıkışa hazırlandığını ifade ediyor. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Geçtiğimiz Nisan ayında hızlı bir yükseliş trendi yaşayan Ethereum, daha sonra çöküşe geçmişti. Son zamanlarda 2 bin doların altında seyreden Ethereum, 28 Haziran gününde de halen 2 bin dolar altındaki seviyesinde ilerliyor. Ripple ise aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 34,79 oranında kaybettirirken, bugün itibariyle yükselişe geçerek 0,638 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.626,7200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,03 artışla $34.450,01 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.816,1600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,39 artışla $1.981,45 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6016 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,10 artışla $0,6385 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $125,4700 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,22 artışla $131,0600 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2420 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,33 artışla $0,2548 seviyesinde bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Binance operasyonlarını durduruyor!

Binance operasyonlarını durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.