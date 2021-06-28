28 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (28 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Geçtiğimiz Nisan ayında hızlı bir yükseliş trendi yaşayan Ethereum, daha sonra çöküşe geçmişti. Son zamanlarda 2 bin doların altında seyreden Ethereum, 28 Haziran gününde de halen 2 bin dolar altındaki seviyesinde ilerliyor. Ripple ise aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 34,79 oranında kaybettirirken, bugün itibariyle yükselişe geçerek 0,638 dolardan işlem görüyor.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.626,7200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,03 artışla $34.450,01 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.816,1600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,39 artışla $1.981,45 seviyesinde bulunuyor.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6016 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,10 artışla $0,6385 seviyesinde bulunuyor.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $125,4700 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,22 artışla $131,0600 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2420 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,33 artışla $0,2548 seviyesinde bulunuyor.
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