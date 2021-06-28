28 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (28 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Geçtiğimiz Nisan ayında hızlı bir yükseliş trendi yaşayan Ethereum, daha sonra çöküşe geçmişti. Son zamanlarda 2 bin doların altında seyreden Ethereum, 28 Haziran gününde de halen 2 bin dolar altındaki seviyesinde ilerliyor. Ripple ise aylık olarak dolar bazında yatırımcısına yüzde 34,79 oranında kaybettirirken, bugün itibariyle yükselişe geçerek 0,638 dolardan işlem görüyor.