FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 29 Ağustos 2021 Pazar kripto paralar yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana ne kadar?

29 Ağustos 2021 Pazar kripto paralar yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana ne kadar?

29.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım aracı olan kripto paralarda yükseliş devam ediyor. 21 Temmuz günündeki 30 bin dolar seviyelerinden yaklaşık yüzde 9'luk yükselişin ardından 50 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin'in bu yükselişi kripto para piyasasına olan ilgiyi artırdı. Solana ise son 4 haftada en iyi performansı gösteren varlıklardan biri oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana fiyatı...

Kripto paraların başında gelen Bitcoin'deki yükseliş ile kripto para piyasası canlandı ve değer kaybeden birçok coin yükselmeye başladı. Solana son 4 haftada yaklaşık yüzde 175 yükselerek en iyi performansı sergileyen varlıklardan birisi oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

33 bin- 29 bin dolar bandında destek bulan ve bu bantta uzun süre yatay seyreden Bitcoin 21 Haziran'da yüzde 9'luk yükselişin ardından hızla değer kazandı.
21 Haziran'da görülen yükselişin ardından yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Bitcoin 50 bin dolar seviyesine iğne attı. Bitcoin güncel olarak 48 bin 587 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Bitcoin'de görülen yükselmeyi takip eden Ethereum 3 bin dolar seviyesini yeniden aştı. Yaklaşık 10 gündür 3 bin 300 ile 3 bin dolar seviyesinde yatay seyreden Ethereum şu anda 3 bin 200 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Kripto paralarda gerçekleşen yükseliş ile 0,35 cent seviyesine iğne atan Dogecoin'in anlık fiyatı 0,28 cent.

SOLANA NE KADAR?

SOLANA NE KADAR?
Solana son 4 haftada en iyi performası gösteren kripto varlıklardan biri oldu ve Twitter'da oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay 34 dolardan işlem gören Solana yaklaşık yüzde 170 değer kazandı. Solana'nın güncel fiyatı 94 dolar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Bakanlık açıkladı! Yasaklandı

Bakanlık açıkladı! Yasaklandı

Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği! Yusufeli Barajı tamamlandı

Emeklilik için yeni imkan! Sakın kaçırmayın

Emeklilik için yeni imkan! Sakın kaçırmayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.