29 Ağustos 2021 Pazar kripto paralar yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana ne kadar?

Kripto paraların başında gelen Bitcoin'deki yükseliş ile kripto para piyasası canlandı ve değer kaybeden birçok coin yükselmeye başladı. Solana son 4 haftada yaklaşık yüzde 175 yükselerek en iyi performansı sergileyen varlıklardan birisi oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

33 bin- 29 bin dolar bandında destek bulan ve bu bantta uzun süre yatay seyreden Bitcoin 21 Haziran'da yüzde 9'luk yükselişin ardından hızla değer kazandı.

21 Haziran'da görülen yükselişin ardından yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Bitcoin 50 bin dolar seviyesine iğne attı. Bitcoin güncel olarak 48 bin 587 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR? Bitcoin'de görülen yükselmeyi takip eden Ethereum 3 bin dolar seviyesini yeniden aştı. Yaklaşık 10 gündür 3 bin 300 ile 3 bin dolar seviyesinde yatay seyreden Ethereum şu anda 3 bin 200 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR? Kripto paralarda gerçekleşen yükseliş ile 0,35 cent seviyesine iğne atan Dogecoin'in anlık fiyatı 0,28 cent.