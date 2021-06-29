29 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (29 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Nisan ayında tırmandığı rekor seviyelerinden sonra giderek düşen Ethereum, bir süredir 2 bin dolar seviyesinin altından işlem görüyor. Birçok ülke kripto paralar için vatandaşlarına kolaylık sağlarken, Çin hükümeti gibi hükümetler ise Bitcoin’in kripto para madenciliğini çevre kirliliği sebebiyle durduruyor. Aynı şekilde birçok küresel ve yerel şirket de kripto para ile ödeme kabul etme yoluna girdi. Peki Bitcoin ve Ethereum hakkındaki son gelişmeler ne? Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Dogecoin ne kadar?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.676,1200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,40 artışla $34.852,40 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.133,0000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,57 artışla $2.124,83 seviyesinde bulunuyor.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6496 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,72 artışla $0,6544 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2584 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,65 artışla $0,2567 seviyesinde bulunuyor.
Cardano (ADA) ne kadar?
Güne $1,3385 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %1,78 artışla $1,3348 seviyesinde bulunuyor.
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