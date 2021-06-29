FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 29 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (29 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

29 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (29 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

29.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimlerini kullanan kişi sayısı son dönemlerde giderek artıyor. Birçok yatırımcı, kripto para alım satımı yaparak, piyasayı yakından takip ediyor. Küresel anlamda birçok şirketin kripto ödemesi kabul etmesi, kripto paraların popülerliğini de artırıyor. Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin, yatay seyrine 29 Haziran gününde de devam ediyor. 34 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, halen 36 bin dolarlık direnç seviyesini geçemedi. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereu

Nisan ayında tırmandığı rekor seviyelerinden sonra giderek düşen Ethereum, bir süredir 2 bin dolar seviyesinin altından işlem görüyor. Birçok ülke kripto paralar için vatandaşlarına kolaylık sağlarken, Çin hükümeti gibi hükümetler ise Bitcoin’in kripto para madenciliğini çevre kirliliği sebebiyle durduruyor. Aynı şekilde birçok küresel ve yerel şirket de kripto para ile ödeme kabul etme yoluna girdi. Peki Bitcoin ve Ethereum hakkındaki son gelişmeler ne? Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Dogecoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.676,1200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,40 artışla $34.852,40 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.133,0000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,57 artışla $2.124,83 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6496 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,72 artışla $0,6544 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2584 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,65 artışla $0,2567 seviyesinde bulunuyor.

Cardano (ADA) ne kadar?

Cardano (ADA) ne kadar?
Güne $1,3385 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %1,78 artışla $1,3348 seviyesinde bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Erdoğan'ın çağrısı ile 100 kat artırdı

Erdoğan'ın çağrısı ile 100 kat artırdı

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

1100 TL pandemi destek parası yattı mı?

1100 TL pandemi destek parası yattı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.