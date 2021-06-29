29 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (29 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Nisan ayında tırmandığı rekor seviyelerinden sonra giderek düşen Ethereum, bir süredir 2 bin dolar seviyesinin altından işlem görüyor. Birçok ülke kripto paralar için vatandaşlarına kolaylık sağlarken, Çin hükümeti gibi hükümetler ise Bitcoin’in kripto para madenciliğini çevre kirliliği sebebiyle durduruyor. Aynı şekilde birçok küresel ve yerel şirket de kripto para ile ödeme kabul etme yoluna girdi. Peki Bitcoin ve Ethereum hakkındaki son gelişmeler ne? Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Dogecoin ne kadar?