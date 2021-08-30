30 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

Bitcoin'in 21 Haziran'da başlayan ani yükselişi son on gündür hız kaybetmiş durumda. 30 bin dolar seviyesinde haftalarca gezinip 48 bin dolar seviyesine hızla yükselen Bitcoin'in daha yüksek seviyelere ulaşması için 50 bin dolar seviyesini kırması bekleniyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

30 bin dolar seviyesinden 50 bin dolara kadar hızla yükselen Bitcoin 48 bin dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in daha yüksek seviyelere ulaşması için 50 bin dolarlık direnci kırması bekleniyor.

ETHEREUM NE KADAR? Bitcoin'in ardından en çok talep gören varlıklardan biri olan Ethereum da yaklaşık 20 gündür yatay seyrediyor.

3 bin dolar ve 3 bin 300 dolar bandında seyreden Ethereum, 3 bin 168 dolardan işlem görüyor.