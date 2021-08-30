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30 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

30.08.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar, son dönemlerde yatırımcıların ilgi odağında olan varlıkların başında geliyor. Uzun vadede bakıldığında yükselişine devam eden kripto paraların, kısa vadede bakıldığında yatay seyretmeye başladığı görülüyor. Yaklaşık son 10 gündür 49 bin dolar ile 46 bin dolar bandında seyreden Bitcoin'in 50 bin dolar direncini kırıp kırmayacağı merak konusu. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

Bitcoin'in 21 Haziran'da başlayan ani yükselişi son on gündür hız kaybetmiş durumda. 30 bin dolar seviyesinde haftalarca gezinip 48 bin dolar seviyesine hızla yükselen Bitcoin'in daha yüksek seviyelere ulaşması için 50 bin dolar seviyesini kırması bekleniyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

30 bin dolar seviyesinden 50 bin dolara kadar hızla yükselen Bitcoin 48 bin dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'in daha yüksek seviyelere ulaşması için 50 bin dolarlık direnci kırması bekleniyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Bitcoin'in ardından en çok talep gören varlıklardan biri olan Ethereum da yaklaşık 20 gündür yatay seyrediyor.
3 bin dolar ve 3 bin 300 dolar bandında seyreden Ethereum, 3 bin 168 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
8 Mayıs 2021'de zirve yapan ve 0,74 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin'in fiyatı 0,28 cent.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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