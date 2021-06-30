30 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (30 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

29 Haziran tarihinde ABD doları karşısında yükselişe geçen Bitcoin, 36 bin seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselmenin ardından ise piyasada bir hareketlilik yaşandı. Ancak Bitcoin’in bu yükselişi uzun sürmedi ve BTC tekrar 34 bin dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, trend çizgisi desteğinin altında net bir kırılma olmadığı sürece paritenin 35 bin doların üzerine çıkacağını söylüyor. Peki Ethereum ne kadar oldu?

Kripto paraların kullanımının tüm dünyayla beraber ülkemizde de giderek artması, birçok kişiyi harekete geçirdi. Dün açıklama yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, kripto paralar konusunda açıklamalarda bulundu. Doğan yaptığı açıklamada; değişen dünyayla beraber fiziksel paraya olan ihtiyacın da azalacağını dile getirdi.

Doğan, “Merkeze bağlı kripto para olan dijital para fikri güçlenmeye başlamıştı ancak daha zamanı olduğu söyleniyordu. Ülkemiz, dünyadaki bu akımda dijital sistemin bir parçası olabilir. İstanbul, dijital finans merkezi olabilir” diye konuştu.