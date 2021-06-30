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30 Haziran Kripto Para Piyasası | Bugün (30 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

30.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların kullanımının artmasıyla beraber, kripto para yatırımcıları da piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kripto piyasasının devi olan Bitcoin hakkındaki gelişmeler de merak ediliyor. Bir süredir yata bir seyirde ilerleyen Bitcoin, gün içerisinde 34 – 36 bin aralığındaki seviyesini koruyor. 29 Haziran tarihinde 36 bin seviyelerine kadar yüksele Bitcoin, bugün itibariyle tekrar 34 bin seviyelerine kadar geriledi. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

29 Haziran tarihinde ABD doları karşısında yükselişe geçen Bitcoin, 36 bin seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselmenin ardından ise piyasada bir hareketlilik yaşandı. Ancak Bitcoin’in bu yükselişi uzun sürmedi ve BTC tekrar 34 bin dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, trend çizgisi desteğinin altında net bir kırılma olmadığı sürece paritenin 35 bin doların üzerine çıkacağını söylüyor. Peki Ethereum ne kadar oldu?

Kripto paraların kullanımının tüm dünyayla beraber ülkemizde de giderek artması, birçok kişiyi harekete geçirdi. Dün açıklama yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, kripto paralar konusunda açıklamalarda bulundu. Doğan yaptığı açıklamada; değişen dünyayla beraber fiziksel paraya olan ihtiyacın da azalacağını dile getirdi.

Doğan, “Merkeze bağlı kripto para olan dijital para fikri güçlenmeye başlamıştı ancak daha zamanı olduğu söyleniyordu. Ülkemiz, dünyadaki bu akımda dijital sistemin bir parçası olabilir. İstanbul, dijital finans merkezi olabilir” diye konuştu.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $36.162,8300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,86 azalışla $34.985,40 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.193,2300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,14 azalışla $2.134,31 seviyesinde bulunuyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne $0,7080 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,70 artışla $0,6798 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $144,9000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %0,30 artışla $141,7200 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2652 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,81 azalışla $0,2519 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Yapı Kredi Ethereum Kripto para
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