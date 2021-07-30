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30 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (30 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

30.07.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bitcoin uzun zaman sonra yükselişe geçerek 40 bin dolar sınırına yaklaştı. Bu hareketlilik ile yatırımcısına umut olan Bitcoin, halen 40 bin dolar sınırını geçmeye çalışıyor. Ethereum ise yükselişine devam ederek 2 bin 400 dolar sınırının üzerine çıktı. Yatırımcılar 30 Temmuz güncel Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını merak ediyor.

Kripto para piyasasının devi Bitcoin, yakaladığı yükseliş trendinden sonra yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, kritik sınır olan 40 bin doların üzerine çıkmayı başaramadı. Ancak Ethereum, yakaladığı yükseliş trendini devam ettiriyor ve şu an için 2 bin 400 dolar civarından işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $39.735,3600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,50 azalışla $39.732,29 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.732,29 ve ₺334.033,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.314,2700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,16 artışla $2.404,92 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.404,92 ve ₺20.212,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7169 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,03 artışla $0,7506 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7506 ve ₺6,3090'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2032 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,13 artışla $0,2069 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2069 ve ₺1,7390'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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