30 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (30 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devi Bitcoin, yakaladığı yükseliş trendinden sonra yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, kritik sınır olan 40 bin doların üzerine çıkmayı başaramadı. Ancak Ethereum, yakaladığı yükseliş trendini devam ettiriyor ve şu an için 2 bin 400 dolar civarından işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…