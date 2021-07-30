30 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (30 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devi Bitcoin, yakaladığı yükseliş trendinden sonra yatay seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, kritik sınır olan 40 bin doların üzerine çıkmayı başaramadı. Ancak Ethereum, yakaladığı yükseliş trendini devam ettiriyor ve şu an için 2 bin 400 dolar civarından işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $39.735,3600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,50 azalışla $39.732,29 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.732,29 ve ₺334.033,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.314,2700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,16 artışla $2.404,92 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.404,92 ve ₺20.212,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7169 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,03 artışla $0,7506 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7506 ve ₺6,3090'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2032 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,13 artışla $0,2069 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2069 ve ₺1,7390'ye karşılık gelmektedir.
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