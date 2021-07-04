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  4. 4 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (4 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

4 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (4 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

04.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasası son zamanlar hem dünyada hem de ülkemizde ilgi gören piyasalar arasında bulunuyor. Birçok insan kripto para alım satımı yaparak yatırım yapıyor. Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin ise son zamanların dikkat çeken kripto paraları arasında bulunuyor. Bitcoin birkaç haftadır düşük seyrinde ilerlerken bugün itibariyle 35 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da yine yükselişe geçerek 2 bin 298 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Özellikle son yıllarda yükselişe geçen kripto paralar arasında en dikkat çeken ve en yüksek paya sahip olan kripto para Bitcoin. Bitcoin son zamanlarda yaşadığı aşağı yönlü hareketinin ardından, 4 Temmuz itibariyle yükselişe geçerek uzun zaman sonra 35 bin doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.727,4500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,54 artışla $35.250,50 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $35.250,50 ve ₺304.080,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.220,8800 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,85 artışla $2.295,62 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.295,62 ve ₺19.810,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6762 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,95 artışla $0,6872 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6872 ve ₺5,9300'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2480 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,34 artışla $0,2498 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2498 ve ₺2,1531'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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