4 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (4 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Özellikle son yıllarda yükselişe geçen kripto paralar arasında en dikkat çeken ve en yüksek paya sahip olan kripto para Bitcoin. Bitcoin son zamanlarda yaşadığı aşağı yönlü hareketinin ardından, 4 Temmuz itibariyle yükselişe geçerek uzun zaman sonra 35 bin doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.727,4500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,54 artışla $35.250,50 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $35.250,50 ve ₺304.080,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.220,8800 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,85 artışla $2.295,62 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.295,62 ve ₺19.810,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6762 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %4,95 artışla $0,6872 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6872 ve ₺5,9300'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2480 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,34 artışla $0,2498 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2498 ve ₺2,1531'ye karşılık gelmektedir.
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