4 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (4 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Özellikle son yıllarda yükselişe geçen kripto paralar arasında en dikkat çeken ve en yüksek paya sahip olan kripto para Bitcoin. Bitcoin son zamanlarda yaşadığı aşağı yönlü hareketinin ardından, 4 Temmuz itibariyle yükselişe geçerek uzun zaman sonra 35 bin doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?