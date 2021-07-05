5 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin uzun bir süredir düşüş eğiliminde. Yaşadığı bu düşüş trendi ile beraber piyasa hacminde de büyük gerileme yaşayan BTC’nin piyasa hacmi şu an için yüzde 44’ün biraz üzerinde bulunuyor. Ancak hala kripto para piyasasında en büyük paya sahip olma özelliğini koruyor. Peki bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?