5 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin uzun bir süredir düşüş eğiliminde. Yaşadığı bu düşüş trendi ile beraber piyasa hacminde de büyük gerileme yaşayan BTC’nin piyasa hacmi şu an için yüzde 44’ün biraz üzerinde bulunuyor. Ancak hala kripto para piyasasında en büyük paya sahip olma özelliğini koruyor. Peki bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $35.551,5200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,23 azalışla $34.350,00 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $34.350,00 ve ₺297.236,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.350,9000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,68 artışla $2.293,25 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.293,25 ve ₺19.838,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6985 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,01 azalışla $0,6775 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6775 ve ₺5,8600'ye karşılık gelmektedir.
Cardano (ADA) ne kadar?
Güne $1,4643 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %0,57 azalışla $1,4214 seviyesinde bulunuyor. 1 Cardano $1,4214 ve ₺12,3050'ye karşılık gelmektedir.
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