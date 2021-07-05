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5 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

05.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok kişi tarafından sıklıkla takip edilen kripto para piyasası, haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Bitcoin’in dalgalı seyri yatırımcısını endişelendirirken, Ethereum ise düşüş trendine devam ediyor. Bitcoin’in kullanım ağı genişlerken birçok kurumsal firma da ödemelerde kripto para kullanımına izin verdi. Günümüzde gittikçe yayılan kripto para piyasasında son durum ne? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin uzun bir süredir düşüş eğiliminde. Yaşadığı bu düşüş trendi ile beraber piyasa hacminde de büyük gerileme yaşayan BTC’nin piyasa hacmi şu an için yüzde 44’ün biraz üzerinde bulunuyor. Ancak hala kripto para piyasasında en büyük paya sahip olma özelliğini koruyor. Peki bugün (5 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $35.551,5200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,23 azalışla $34.350,00 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $34.350,00 ve ₺297.236,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.350,9000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,68 artışla $2.293,25 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.293,25 ve ₺19.838,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6985 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,01 azalışla $0,6775 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6775 ve ₺5,8600'ye karşılık gelmektedir.

Cardano (ADA) ne kadar?

Cardano (ADA) ne kadar?
Güne $1,4643 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %0,57 azalışla $1,4214 seviyesinde bulunuyor. 1 Cardano $1,4214 ve ₺12,3050'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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