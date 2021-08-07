7 Ağustos 2021 Cumartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

Kripto paralar, yatırımcılar tarafından son bir yılda en çok ilgi gören varlıklar arasında yer aldı. Kripto para denince akla ilk gelen Bitcoin, son zamanlarda yatırımcısına en çok kazandıran varlıklardan biri oldu. Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Dogecoin gibi altcoinler de popüler kripto paralar arasında yerini alıyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin güncel fiyatları...
Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Bitcoin, 21 Temmuz'da görülen yüzde 8 yükselişin ardından hızla değer kazanmaya devam etti. Yaklaşık 8 hafta boyunca 31-36 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin anlık 43 bin 226 dolar.
Bitcoin son 3 haftada yaklaşık yüzde 46 değer kazandı.
Ethereum ne kadar?
Haftaya 2 bin 557 dolar seviyesinden başlayan Ethereum hafta boyunca yaklaşık yüzde 16 yükseldi.
Son 3 haftadır değer kazanan Ethereum anlık olarak 2 bin 964 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dogecoin ne kadar?
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kripto para piyasasındaki düşüşte en çok değer kaybeden coinlerden birisi olan Dogecoin, yatırımcısını üzmüştü.
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