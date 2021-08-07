7 Ağustos 2021 Cumartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

Kripto paralar, yatırımcılar tarafından son bir yılda en çok ilgi gören varlıklar arasında yer aldı. Kripto para denince akla ilk gelen Bitcoin, son zamanlarda yatırımcısına en çok kazandıran varlıklardan biri oldu. Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Dogecoin gibi altcoinler de popüler kripto paralar arasında yerini alıyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin güncel fiyatları...