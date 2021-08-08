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  4. 8 Ağustos 2021 Pazar kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar?

8 Ağustos 2021 Pazar kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar?

08.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir yıldır kripto paralar, yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören varlıkların başında yer alıyor. Bitcoin'in düşüşüyle değer kaybeden Dogecoin, Ethereum gibi altcoinler, yaklaşık son 3 haftadır yüzde 40 değer kazanan Bitcoin ile yükselişe geçti. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Yılın başından beri değer kazanan ve yatırımcısına kazandıran kripto paralar aniden çakılmıştı. Bitcoin'deki yüzde 50'ye varan değer kaybı Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinlerin de değer kaybetmesine neden olmuştu. Son birkaç haftadır kripto paralar yükselişe geçti. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Bitcoin ne kadar?

Kripto paraların başında gelen Bitcoin, 21 Temmuz 2021'de yaptığı yaklaşık yüzde 8'lik yükselişin ardından hızla değer kazandı.
20 Temmuz'da 29 bin 600 dolar seviyelerine kadar geri çekilen Bitcoin, yaklaşık yüzde 50 değer kazandı ve 45 bin 267 dolar seviyesine kadar geldi.

Ethereum ne kadar?

Ethereum ne kadar?
Bitcoin'deki yükseliş Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinleri de olumlu etkiledi.
Son birkaç haftadır değer kazanan Ethereum bugün yüzde 0,48 yükseldi ve 3 bin 180 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin ne kadar?

Dogecoin ne kadar?
Kripto para boğasında en çok kazandıran düşüş sezonunda ise en çok kaybettiren coinlerden olan Dogecoin de Bitcoin'deki değer artışıyla yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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