8 Ağustos 2021 Pazar kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar?

Yılın başından beri değer kazanan ve yatırımcısına kazandıran kripto paralar aniden çakılmıştı. Bitcoin'deki yüzde 50'ye varan değer kaybı Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinlerin de değer kaybetmesine neden olmuştu. Son birkaç haftadır kripto paralar yükselişe geçti. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Bitcoin ne kadar?

Kripto paraların başında gelen Bitcoin, 21 Temmuz 2021'de yaptığı yaklaşık yüzde 8'lik yükselişin ardından hızla değer kazandı.

20 Temmuz'da 29 bin 600 dolar seviyelerine kadar geri çekilen Bitcoin, yaklaşık yüzde 50 değer kazandı ve 45 bin 267 dolar seviyesine kadar geldi.

Ethereum ne kadar? Bitcoin'deki yükseliş Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinleri de olumlu etkiledi.

Son birkaç haftadır değer kazanan Ethereum bugün yüzde 0,48 yükseldi ve 3 bin 180 dolardan işlem görüyor.