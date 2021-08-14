Beşiktaş Token ne zaman çıkacak? BJK Token çıktı mı, çıkacak mı?

Beşiktaş taraftarları ve vatandaşlar "BJK Token var mı, çıktı?" sorusunu sıklıkla sorguluyor. Galatasaray Token, piyasaya sürülmesinin ardından dünya devi pek çok takımın kripto parasını geride bırakmıştı. Peki Beşiktaş Token ne zaman çıkacak?

BJK TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe tokenın piyasaya sürülmesinin sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Beşiktaş Token'ın olup, olmadığını araştırmaya koyuldu.

"Beşiktaş token çıktı mı?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor Socios ile, Fenerbahçe ise Paribu ile kripto para dünyasına adım atmıştı. Beşiktaş Token'ın ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

İnternette en çok merak edilen konular arasında bulunan Beşiktaş Token, şu an için piyasada bulunmuyor.