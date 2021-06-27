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Binance kapanacak mı? Binance operasyonlarını durduruyor!

27.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının son zamanlarda giderek artan kullanımı ile çeşitli borsalarda işlemler yapılıyor. Hem Türkiye hem de dünyada en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance ise yaptığı bir açıklama ile operasyonlarını durduracağını belirtti. Edinilen bilgiye göre bunun sebebi ise FCA’nın Binance’den operasyonlarını durdurmasını istemesi. Buna göre Binance borsası, 30 Haziran tarihine kadar kullanıcılarına süre verdi.

Dünyanın en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance FCA’nın isteği üzerine İngiltere’deki operasyonlarını sonlandırıyor. Binance tarafından yapılan açıklamada, şirket kullanıcılarına 30 Haziran Çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde Binance, kullanıcılarından paralarını almalarını istedi. Peki Binance kapanıyor mu?

Binance faaliyetlerini sonlandırıyor!

Binance şirketi, geçen Haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Buna göre, kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere içerisinde faaliyetlerine devam etmesinin yasak olacağı bildirildi.
Kuruluşa 30 Haziran Çarşamba akşam saatlerine kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre verildi.
Binance şirketi ise ek olarak hem internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından artık İngiltere içerisinde faaliyette bulunamayacağını açıklayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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