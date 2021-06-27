Binance kapanacak mı? Binance operasyonlarını durduruyor!

Dünyanın en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance FCA’nın isteği üzerine İngiltere’deki operasyonlarını sonlandırıyor. Binance tarafından yapılan açıklamada, şirket kullanıcılarına 30 Haziran Çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde Binance, kullanıcılarından paralarını almalarını istedi. Peki Binance kapanıyor mu?

Binance faaliyetlerini sonlandırıyor!

Binance şirketi, geçen Haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Buna göre, kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere içerisinde faaliyetlerine devam etmesinin yasak olacağı bildirildi.

Kuruluşa 30 Haziran Çarşamba akşam saatlerine kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre verildi.