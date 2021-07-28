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Bitcoin 40 bin dolar sınırında! 28 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (28 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

28.07.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum para birimlerinin son durumları kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaşadığı yükselişin ardından 36 bin dolara kadar yükseldi. Ardından tekrar düşüşe geçen Bitcoin, yatırımcısına üzerken, BTC 28 Temmuz sabahına rekor bir yükselişle başladı. Son 2 ayın en yüksek seviyesine yükselen Bitcoin, 40 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin’deki bu hareketlilik Ethereum üzerinde de etkili oldu. Peki 28 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para piyasasının devi Bitcoin, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı yükselişin ardından düşüş eğilimi gösteren Bitcoin, 28 Temmuz sabahında 40 bin dolar sınırına yaklaşarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Öte yandan Ethereum ise haftalık olarak dolar bazında yüzde 27,47 oranında değer kazancı kaydederek 2 bin 300 dolara kadar yükseldi. Peki 28 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte güncel kripto para borsası…

Kripto para birimlerinin kullanımının artması birçok şirketi de harekete geçirdi. Burger King Brezilya, bir köpek atıştırması olan Dogpper’ın satın alınması için Dogecoin (DOGE) kabul edeceğini duyurdu.

Her bir Dogpper (Whopper ismine bir gönderme olarak seçildi) 3 DOGE’a mal oluyor. Şirket, hizmetin herkese ulaşabilmesi için sipariş başına en fazla beş birim satın alınmasını öneriyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $38.045,6400 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %8,05 artışla $39.936,98 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin hafta başından bu yana dolar bazında yüzde 32,77 değer kazandı.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.244,5600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,96 artışla $2.294,70 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.294,70 ve ₺19.592,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6372 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,46 artışla $0,6419 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6419 ve ₺5,4800'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2023 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,41 artışla $0,2062 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2062 ve ₺1,7616'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Burger King Ethereum
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