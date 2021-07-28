Bitcoin 40 bin dolar sınırında! 28 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (28 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devi Bitcoin, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı yükselişin ardından düşüş eğilimi gösteren Bitcoin, 28 Temmuz sabahında 40 bin dolar sınırına yaklaşarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Öte yandan Ethereum ise haftalık olarak dolar bazında yüzde 27,47 oranında değer kazancı kaydederek 2 bin 300 dolara kadar yükseldi. Peki 28 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte güncel kripto para borsası…

Kripto para birimlerinin kullanımının artması birçok şirketi de harekete geçirdi. Burger King Brezilya, bir köpek atıştırması olan Dogpper’ın satın alınması için Dogecoin (DOGE) kabul edeceğini duyurdu.

Her bir Dogpper (Whopper ismine bir gönderme olarak seçildi) 3 DOGE’a mal oluyor. Şirket, hizmetin herkese ulaşabilmesi için sipariş başına en fazla beş birim satın alınmasını öneriyor.