Bitcoin'de düşüş! 20 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (20 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda anlık olarak bir yükseliş yakalayarak 35 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve BTC tekrar 31 bin dolara geriledi. Bir süredir 31 – 32 bin dolar arasında hareket eden Bitcoin, 20 Temmuz itibariyle 30 bin doların altına düştü. Ethereum da yine BTC gibi yatay bir seyirde ilerlerken 2 bin doların üzerine çıkabilmek için çaba sarf etti. Ancak giderek düşen Ethereum, şu an için bin 800 doların altında işlem görüyor.