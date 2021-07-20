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Bitcoin'de düşüş! 20 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (20 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

20.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum para birimleri hakkındaki son gelişmeler, 20 Temmuz Salı günü de merak ediliyor. Uzmanlar tarafından destek noktası olarak görülen 30 bin seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, haftalık olarak dolar bazında yüzde 10,42 değer kaybetti. Ethereum ise yaşadığı yüzde 14,56’lık gerileme ile bin 800 doların altına geriledi. Peki Bitcoin ve Ethereum bugün ne kadar oldu?

Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda anlık olarak bir yükseliş yakalayarak 35 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve BTC tekrar 31 bin dolara geriledi. Bir süredir 31 – 32 bin dolar arasında hareket eden Bitcoin, 20 Temmuz itibariyle 30 bin doların altına düştü. Ethereum da yine BTC gibi yatay bir seyirde ilerlerken 2 bin doların üzerine çıkabilmek için çaba sarf etti. Ancak giderek düşen Ethereum, şu an için bin 800 doların altında işlem görüyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $30.766,9900 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %6,30 azalışla $29.721,57 seviyesinde bulunuyor. Güne $30.766,9900 ile başlayan Bitcoin, saat 08:15 itibarıyla %6,30 azalışla $29.721,57 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.819,1900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,93 azalışla $1.745,24 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.745,24 ve ₺15.219,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,5591 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %9,58 azalışla $0,5296 seviyesinde bulunuyor. Güne $0,5591 ile başlayan Ripple, saat 08:17 itibarıyla %9,58 azalışla $0,5296 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1738 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %9,07 azalışla $0,1645 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1645 ve ₺1,4345'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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