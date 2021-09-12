Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple ne kadar oldu? 12 Eylül kripto paralar yükseliyor mu?

Bitcoin'de 7 Eylül'de yaşanan yaklaşık yüzde 18'lik değer kaybı, kripto para piyasasında panik havası oluşturmuş ve birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden olmuştu. Birçok altcoin, Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Bitcoin'de görülen ani düşüşü Ethereum da yaklaşık yüzde 22'lik düşüş ile takip etmişti. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple fiyatı!
BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin temmuz ve ağustos ayında toplamda yaklaşık yüzde 60 değer kazanmıştı. Haftaya 51 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin 45 bin 125 dolardan işlem görüyor.
RİPPLE NE KADAR?
Haftaya 1,31 dolardan başlayan Ripple, hafta boyu en yüksek 1,41 dolara kadar ulaştı. Ripple 1,07 dolardan işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Hafta içerisinde yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Dogecoin'in fiyatı 0,24 cent.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum haftaya 3 bin 957 dolardan başladı, ancak hafta içerisinde 3 bin 14 dolara kadar geriledi. Güne yüzde 1,15 yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 304 dolardan işlem görüyor.
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