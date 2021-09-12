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Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple ne kadar oldu? 12 Eylül kripto paralar yükseliyor mu?

12.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralar her geçen gün yatırımcıların ilgisini daha çok çekiyor. Ani hareketlerin görüldüğü kripto para piyasasında anlık dalgalanmalar yaşanıyor. Hafta içerisinde 53 bin dolara kadar yükselen Bitcoin ani bir düşüş ile 42 bin 900 dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin'de 7 Eylül'de yaşanan yaklaşık yüzde 18'lik değer kaybı, kripto para piyasasında panik havası oluşturmuş ve birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden olmuştu. Birçok altcoin, Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Bitcoin'de görülen ani düşüşü Ethereum da yaklaşık yüzde 22'lik düşüş ile takip etmişti. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple fiyatı!

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin temmuz ve ağustos ayında toplamda yaklaşık yüzde 60 değer kazanmıştı. Haftaya 51 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin 45 bin 125 dolardan işlem görüyor.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Haftaya 1,31 dolardan başlayan Ripple, hafta boyu en yüksek 1,41 dolara kadar ulaştı. Ripple 1,07 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Hafta içerisinde yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Dogecoin'in fiyatı 0,24 cent.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum haftaya 3 bin 957 dolardan başladı, ancak hafta içerisinde 3 bin 14 dolara kadar geriledi. Güne yüzde 1,15 yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 304 dolardan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Dogecoin
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