Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple ne kadar oldu? 12 Eylül kripto paralar yükseliyor mu?

Bitcoin'de 7 Eylül'de yaşanan yaklaşık yüzde 18'lik değer kaybı, kripto para piyasasında panik havası oluşturmuş ve birçok altcoinin de değer kaybetmesine neden olmuştu. Birçok altcoin, Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Bitcoin'de görülen ani düşüşü Ethereum da yaklaşık yüzde 22'lik düşüş ile takip etmişti. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple fiyatı!