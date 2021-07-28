Bitcoin, Ethereum, Doge Coin ne zaman yükselecek? Coinler düşer mi, yükselir mi?

Kısa vadede, hızlı kâr etmek isteyen pek çok kişi kripto yatırım araçlarına yöneldi. Kripto paraları yanlış değerlendirenler ciddi kayıplar yaşarken, Bitcoin, Ethereum, Doge Coin gibi kripto paraların ne zaman yükseleceği ile ilgili sorgulamalar başladı. Sizler için haberimizde kripto para piyasasının son durumunu aktaracağız.

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGE COİN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Tarihi zirveyi görerek yatırımcılarına yüzde 100’ün üzerinde kâr yaptıran Bitcoin, 14 Nisan’dan sonra aynı hızla düşüşe geçti. Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın yükselişlerde nasıl payı varsa, düşüşte de payı olduğu düşünülüyor.

Bitcoin, 22 Haziran’da 30 bin doların altını gördü. 2018 sonundan bu yana en kötü çeyreklik performansa imza atan Bitcoin’de zirveye göre kayıp yüzde 50’ye ulaştı. Alt coin’lerde ise kayıplar yüzde 90’ı buldu. Çin, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde Binance’ın yasaklanması da düşüşte etkili oldu.

BTC’NİN 160 BİN DOLARI GÖRMESİ BEKLENİYOR Bloomberg şirketinin baş analisti Mike McGlone “Bitcoin’in 100 bin dolara çıkma olasılığı 20 bine düşmesinden daha fazla” diyerek yükselişin sinyallerini verdi.

Merkezi kripto para borç verme platformu Celsius’un kurucu ortağı Alex Mashinsky, vermiş olduğu özel bir röportajda bu yıl Bitcoin’den büyük beklentileri olduğunu, BTC fiyatının 160 bin doları görmesini beklediğini ifade etti.