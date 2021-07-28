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Bitcoin, Ethereum, Doge Coin ne zaman yükselecek? Coinler düşer mi, yükselir mi?

28.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yeni sayılan bir yatırım aracı olan kripto paralar, yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcıları endişelendirdi. Elon Musk’ın açıklamalarından sonra, Bitcoin, Ethereum, Doge Coin gibi gelecek vaat eden kripto paraların tekrardan ne zaman yükseleceği merak ediliyor.

Kısa vadede, hızlı kâr etmek isteyen pek çok kişi kripto yatırım araçlarına yöneldi. Kripto paraları yanlış değerlendirenler ciddi kayıplar yaşarken, Bitcoin, Ethereum, Doge Coin gibi kripto paraların ne zaman yükseleceği ile ilgili sorgulamalar başladı. Sizler için haberimizde kripto para piyasasının son durumunu aktaracağız.

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGE COİN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Tarihi zirveyi görerek yatırımcılarına yüzde 100’ün üzerinde kâr yaptıran Bitcoin, 14 Nisan’dan sonra aynı hızla düşüşe geçti. Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın yükselişlerde nasıl payı varsa, düşüşte de payı olduğu düşünülüyor.
Bitcoin, 22 Haziran’da 30 bin doların altını gördü. 2018 sonundan bu yana en kötü çeyreklik performansa imza atan Bitcoin’de zirveye göre kayıp yüzde 50’ye ulaştı. Alt coin’lerde ise kayıplar yüzde 90’ı buldu. Çin, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde Binance’ın yasaklanması da düşüşte etkili oldu.

BTC’NİN 160 BİN DOLARI GÖRMESİ BEKLENİYOR

BTC’NİN 160 BİN DOLARI GÖRMESİ BEKLENİYOR
Bloomberg şirketinin baş analisti Mike McGlone “Bitcoin’in 100 bin dolara çıkma olasılığı 20 bine düşmesinden daha fazla” diyerek yükselişin sinyallerini verdi.
Merkezi kripto para borç verme platformu Celsius’un kurucu ortağı Alex Mashinsky, vermiş olduğu özel bir röportajda bu yıl Bitcoin’den büyük beklentileri olduğunu, BTC fiyatının 160 bin doları görmesini beklediğini ifade etti.
Her kripto para biriminin ATH gördükten sonra mutlaka bir düzeltme yaşaması gerektiğini belirten Mashinsky, şubat ve mart aylarında söz konusu düzeltme için erken uyarı tweetleri attığını hatırlattı. Bugünkü 30 bin dolarlık seviyeyi 3-4 ay öncesinden tahmin ettiğini belirten ünlü isim, bazı yatırımcıların açgözlülük yaptığını bunun da ciddi kayıplar getirdiğini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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