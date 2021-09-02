Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 2 Eylül kripto paralarda son durum!

Ethereum ve Dogecoin'de hareketlilik geçtiğimiz gün başladı. Ethereum günü yaklaşık yüzde 11 yükseliş ile kapattı. Dogecoin bugüne yüzde 7 yükseliş ile başladı. Güne yüzde 1,48 yükseliş ile başlayan Bitcoin ise yatay bandında seyretmeye devam ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin son 10 gündür 49 bin dolar ile 46 bin dolar bandında seyrediyor.

Güne yüzde 1,48'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 49 bin 600 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR? Zaman zaman Bitcoin'den bağımsız olarak hareket eden Ethereum geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 11 değer kazandı. Ethereum dün 3 bin 443 dolardan güne başladı ve günü 3 bin 832 dolardan bitirdi.

Ethereum bugüne yüzde 1,70 düşüşle başladı ve 3 bin 767 dolardan işlem görüyor.