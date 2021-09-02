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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 2 Eylül kripto paralarda son durum!

02.09.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son zamanlarda en popüler yatırım araçlarından birine dönüştü. Yatırımcıların ilgi odağındaki kripto para fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Oldukça volatil bir piyasa olan kripto para piyasasında Ethereum geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 11 değer kazandı. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

Ethereum ve Dogecoin'de hareketlilik geçtiğimiz gün başladı. Ethereum günü yaklaşık yüzde 11 yükseliş ile kapattı. Dogecoin bugüne yüzde 7 yükseliş ile başladı. Güne yüzde 1,48 yükseliş ile başlayan Bitcoin ise yatay bandında seyretmeye devam ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin son 10 gündür 49 bin dolar ile 46 bin dolar bandında seyrediyor.
Güne yüzde 1,48'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 49 bin 600 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Zaman zaman Bitcoin'den bağımsız olarak hareket eden Ethereum geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 11 değer kazandı. Ethereum dün 3 bin 443 dolardan güne başladı ve günü 3 bin 832 dolardan bitirdi.
Ethereum bugüne yüzde 1,70 düşüşle başladı ve 3 bin 767 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Kripto paralarla ilgilenen birçok kişinin yakından takip ettiği varlıklardan biri olan Dogecoin bugün yüzde 6,83 değer kazandı. Dogecoin 0,30 centten işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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