Bitcoin neden düştü? Kripto paralar neden düşüyor, yükselir mi?

Volatil bir piyasa olan kripto para piyasası çakıldı. Son birkaç haftadır yukarı yönlü hareket eden Bitcoin ile birlikte diğer altcoinler de değer kazanmıştı. Bugün Bitcoin ile birlike genel olarak kripto para piyasası kırmızı seyretti ve kayıplar yüzde 20'lere ulaştı. İşte detaylar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin ve diğer altocoinler son zamanlarda yatırımcılar tarafından en çok takip edilen varlıkların başında geliyor. Güne 52 bin 900 dolardan başlayan Bitcoin gün içerisinde 42 bin 800 dolara kadar değer kaybetti.

Bitcoin ile birlikte Dogecoin, Cardano gibi varlıkların değer kaybı da yüzde 20'ye ulaştı.

Kripto para piyasasında gerçekleşen bu çöküş sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yatırımcılar kriptolardaki çöküşün nedenini bulmaya çalışıyor.

TARİHİ GÜNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ! Bugün Bitcoin için tarihi bir gündü. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler ceza alacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara oturma izni verilecek.