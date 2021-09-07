FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin neden düştü? Kripto paralar neden düşüyor, yükselir mi?

Bitcoin neden düştü? Kripto paralar neden düşüyor, yükselir mi?

07.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım aracı kripto paralarda bugün büyük düşüş yaşandı. Bitcoin'in hareketini takip eden diğer altcoinlerde de büyük değer kaybı görüldü. Son birkaç haftada yaklaşık yüzde 50 yükselen Bitcoin bugün yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Volatil bir piyasa olan kripto para piyasası çakıldı. Son birkaç haftadır yukarı yönlü hareket eden Bitcoin ile birlikte diğer altcoinler de değer kazanmıştı. Bugün Bitcoin ile birlike genel olarak kripto para piyasası kırmızı seyretti ve kayıplar yüzde 20'lere ulaştı. İşte detaylar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin ve diğer altocoinler son zamanlarda yatırımcılar tarafından en çok takip edilen varlıkların başında geliyor. Güne 52 bin 900 dolardan başlayan Bitcoin gün içerisinde 42 bin 800 dolara kadar değer kaybetti.
Bitcoin ile birlikte Dogecoin, Cardano gibi varlıkların değer kaybı da yüzde 20'ye ulaştı.
Kripto para piyasasında gerçekleşen bu çöküş sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yatırımcılar kriptolardaki çöküşün nedenini bulmaya çalışıyor.

TARİHİ GÜNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

TARİHİ GÜNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ!
Bugün Bitcoin için tarihi bir gündü. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler ceza alacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara oturma izni verilecek.

BİTCOİN, CARDANO, DOGECOİN NE KADAR?

BİTCOİN, CARDANO, DOGECOİN NE KADAR?
42 bin 800 doalrdan alıcı bulan Bitcoin 47 bin 200 dolardan işlem görüyor. Cardano'nun anlık fiyatı 2,46 dolar, Dogecoin'in anlık fiyatı ise 0,25 cent.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Rengarenk, görenler fotoğraf çekiyor

Rengarenk, görenler fotoğraf çekiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.