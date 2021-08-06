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Bitcoin tırmanışa geçti! 6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

06.08.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin’i geçtiğimiz günlerde yükselişe geçerek yatırımcısını sevindirdi ancak daha sonra 35 bin dolar bandına tekrar geriledi. Direnç bölgesi olarak belirtilen 40 bin dolar sınırında hareket eden Bitcoin, 6 Ağustos itibariyle tekrar 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin’deki bu hareketlilik Ethereum ve alt coinlerde de etkili oldu. İşte 6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

6 Ağustos tarihinde Bitcoin yaşadığı yükselişle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Ancak daha sonra 35 bin dolara gerileyen Bitcoin, Ethereum fiyatları üzerinde de etkili oldu. Bitcoin, haftalık olarak dolar bazında yüzde 1,05 değer kazandı. Peki 6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $40.915,3100 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,45 artışla $40.376,95 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.806,5600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %2,79 artışla $2.773,05 seviyesinde bulunuyor.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $144,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,82 artışla $145,8800 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7316 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,49 artışla $0,7320 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2013 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,03 azalışla $0,2003 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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