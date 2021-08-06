Bitcoin tırmanışa geçti! 6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

6 Ağustos tarihinde Bitcoin yaşadığı yükselişle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Ancak daha sonra 35 bin dolara gerileyen Bitcoin, Ethereum fiyatları üzerinde de etkili oldu. Bitcoin, haftalık olarak dolar bazında yüzde 1,05 değer kazandı. Peki 6 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu?