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Bitcoin ve Dogecoin'de yükseliş! 22 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

22.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin ve Dogecoin fiyatları 22 Ağustos sabahına değer artışıyla başladı. Ripple ve Ethereum'da ise düşüş görüldü. Peki 22 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Önceki günlerde 45.000 doların altına gerilemiş olan Bitcoin gelen tepki alımlarıyla beraber yönünü yukarı çevirmişti. 22 Ağustos günü Bitcoin'de %0,45'lik bir değer artışı yaşandı. Peki 22 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

22 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

22 Ağustos haftanın son günü Bitcoin güne %0,45'lik bir değer artışıyla başladı.
Bitcoin şu anda $ 49.094,0 yani 416.529,43 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 48.623,7 - 49.271,4 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,01B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%0,82'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.260,28 yani 27.722,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Güne %0,57'lik bir yükselişle devam eden Dogecoin, bugün $ 0,306803 üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 0,297150 - 0,306619 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,53B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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