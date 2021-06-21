Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş! | Bugün (21 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan analistler, 31 bin doların Bitcoin için destek bölgesi olduğunu bildirdi. 30 bin dolar ise Bitcoin için oldukça güçlü bir destek bölgesi olmasından dolayı ise kolay kolay 30 bin doların altına gerileyemeyeceği yorumunda bulundu. Ethereum ise aynı dakikalarda 2 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi. Güçlü yükselişinin ardından adete dibe çakılan Ethereum, son bir haftada yüzde 15,65 değer kaybetti.