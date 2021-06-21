Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş! | Bugün (21 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Dogecoin, Litecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan analistler, 31 bin doların Bitcoin için destek bölgesi olduğunu bildirdi. 30 bin dolar ise Bitcoin için oldukça güçlü bir destek bölgesi olmasından dolayı ise kolay kolay 30 bin doların altına gerileyemeyeceği yorumunda bulundu. Ethereum ise aynı dakikalarda 2 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi. Güçlü yükselişinin ardından adete dibe çakılan Ethereum, son bir haftada yüzde 15,65 değer kaybetti.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin ne kadar?
Güne $35.826,4000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %5,35 azalışla $33.956,27 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $33.956,27 ve ₺300.013,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum ne kadar?
Güne $2.258,9400 ile başlayan Ethereum, saat bugün itibarıyla %5,06 azalışla $2.093,56 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.093,56 ve ₺18.497,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple XRP ne kadar?
Güne $0,7718 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,14 azalışla $0,7179 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7179 ve ₺6,3480'ye karşılık gelmektedir.
Litecoin ne kadar?
Güne $155,7900 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %5,31 azalışla $146,1800 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $146,1800 ve ₺1.284,2498'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin ne kadar?
Güne $0,2875 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %8,38 azalışla $0,2621 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2621 ve ₺2,3191'ye karşılık gelmektedir.
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