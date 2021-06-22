Dogecoin neden düşüyor? Elon Musk’ın popüler ettiği kripto para buhar oldu!

Kripto paralarda dalgalanma sürüyor. Herhangi bir regülasyona tabi olmamalarından ötürü düşüş yaşandığı anda büyük kayıplar meydana geliyor. Son zamanların en popüler kripto paralarından olan Dogecoin de bunlardan biri oldu. 0.16 dolar seviyesine kadar gerileyen Dogecoin, yatırımcılarını deyim yerindeyse isyan ettirdi. TL bazında da 1.40 Türk lirası seviyelerine kadar gerileyen Dogecoin’in düşüşü, sosyal medyada da gündem oldu.