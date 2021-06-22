Dogecoin neden düşüyor? Elon Musk’ın popüler ettiği kripto para buhar oldu!

Kripto paralarda dalgalanma sürüyor. Herhangi bir regülasyona tabi olmamalarından ötürü düşüş yaşandığı anda büyük kayıplar meydana geliyor. Son zamanların en popüler kripto paralarından olan Dogecoin de bunlardan biri oldu. 0.16 dolar seviyesine kadar gerileyen Dogecoin, yatırımcılarını deyim yerindeyse isyan ettirdi. TL bazında da 1.40 Türk lirası seviyelerine kadar gerileyen Dogecoin’in düşüşü, sosyal medyada da gündem oldu.
Dogecoin neden düşüyor?
Tesla’nın kurucusu milyarder iş insanı Elon Musk'ın katıldığı talk Show olan SNL'de Dogecoin'e ilişkin önemli açıklamalar yapması beklenirken, kripto para ile ilgili yaptığı ciddiyetsiz açıklaması, Dogecoin’in sert düşmesine neden oldu.
Dogecoin tarihi zirvesinin ardından yüzde 71 seviyesinde düşüş yaşadı.
NE ZAMANDAN BERİ İŞLEM GÖRÜYOR?
2013’te piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem gören Dogecoin, Türk o dönem 1.75 Türk lirası seviyesindeydi ve 1 Dogecoin'in fiyatı 0.0035 Türk lirası civarındaydı.
Uzun seneler miktar ve fiyat hareketinden yoksun bir şekilde işlemlerini sürdüren Dogecoin, 2020’de Musk'ın paylaşımlarıyla popüleritesini artırdı.
Fakat kripto para piyasalarındaki durgunluk ve satışın ardından Dogecoin’de büyük düşüşler yaşandı.
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