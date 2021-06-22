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Emrahcoin mi çıkacak? Emrahcoin ne zaman çıkacak?

22.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının popülerliği son dönemlerde ciddi derecede arttı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın, kendi adına kripto para çıkarmayı düşündüğü öğrenilince vatandaşlar "Emrahcoin mi çıkacak?" , "Emrahcoin ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın, "Emrah coin" çıkaracağı haberinin duyulmasının ardından insanlar "Emrahcoin mi çıkacak?" , "Emrahcoin ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Emrah coin ne zaman çıkacak?

Şarkıcı ve oyuncu Emrah da kripto para ile ilgilenen ünlüler arasında yerini alıyor.

30 BİTCOİN TALEP ETMİŞTİ

30 BİTCOİN TALEP ETMİŞTİ
2018 yılında konser için para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, kendi adına coin çıkarmayı planlıyor.

EMRAHCOİN Mİ ÇIKACAK?

EMRAHCOİN Mİ ÇIKACAK?
Emrah, yurt dışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına adım atma kararı aldı.

ADI "EMCOİN" YA DA "EMRAHCOİN" OLACAK

ADI "EMCOİN" YA DA "EMRAHCOİN" OLACAK
Şarkıcı ve oyuncu Emrah, coine ne isim vereceği konusunda henüz kararsız. Ünlü isimin seçenekleri arasında "Emcoin" ve "Emrahcoin" yer alıyor.

EMRAHCOİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

EMRAHCOİN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emrah, kendi adını taşıyan kripto parasını ilerleyen günlerde piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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