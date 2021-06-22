Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın, "Emrah coin" çıkaracağı haberinin duyulmasının ardından insanlar "Emrahcoin mi çıkacak?" , "Emrahcoin ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Emrah coin ne zaman çıkacak?

Şarkıcı ve oyuncu Emrah da kripto para ile ilgilenen ünlüler arasında yerini alıyor.

30 BİTCOİN TALEP ETMİŞTİ 2018 yılında konser için para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, kendi adına coin çıkarmayı planlıyor.

EMRAHCOİN Mİ ÇIKACAK? Emrah, yurt dışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına adım atma kararı aldı.

ADI "EMCOİN" YA DA "EMRAHCOİN" OLACAK Şarkıcı ve oyuncu Emrah, coine ne isim vereceği konusunda henüz kararsız. Ünlü isimin seçenekleri arasında "Emcoin" ve "Emrahcoin" yer alıyor.