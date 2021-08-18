Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token nerede satılıyor, çıktı mı?

Fenerbahçe Token'ın çıkıp çıkmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı lacivert takımın uzun süredir konuşulan kripto parasında ilk işlem gününde %400'lük bir değişim meydana geldi. Tokenın nereden ve nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Token nasıl alınır?

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Galatasaray'ın kripto parasıyla dünya devlerini geride bırakmasının ardından Fenerbahçe'de de kripto para atılımı gerçekleşti. Sarı lacivertli kulüp, bir firma ile anlaştı ve Fenerbahçe Token isimli kripto parayı çıkardı.

Fenerbahçe coin olarak da isimlendirilen kripto paraya yoğun bir ilgi gösterildi. Taraftarlar ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fenerbahçe token'de ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 400'lük bir değişim yaşandı.

Paribu işbirliği ile üretilen Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adet. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi ise söz konusu olmayacak. Arzın tamamı 25 sene içerisinde yaratılacak.