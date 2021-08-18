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Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token nerede satılıyor, çıktı mı?

18.08.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taraftarlar ve futbolseverler tarafından Fenerbahçe Token'ın çıkıp çıkmadığı ve nereden, nasıl alınabileceği merak ediliyor. Paribu ile anlaşan sarı lacivert takımın kripto parası ilk işlem gününde %400'lük bir değişim yaşadı. Peki Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token nerede satılıyor, çıktı mı? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Token'ın çıkıp çıkmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı lacivert takımın uzun süredir konuşulan kripto parasında ilk işlem gününde %400'lük bir değişim meydana geldi. Tokenın nereden ve nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Token nasıl alınır?

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Galatasaray'ın kripto parasıyla dünya devlerini geride bırakmasının ardından Fenerbahçe'de de kripto para atılımı gerçekleşti. Sarı lacivertli kulüp, bir firma ile anlaştı ve Fenerbahçe Token isimli kripto parayı çıkardı.
Fenerbahçe coin olarak da isimlendirilen kripto paraya yoğun bir ilgi gösterildi. Taraftarlar ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fenerbahçe token'de ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 400'lük bir değişim yaşandı.
Paribu işbirliği ile üretilen Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adet. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi ise söz konusu olmayacak. Arzın tamamı 25 sene içerisinde yaratılacak.

NEREDEN ALINIR?

NEREDEN ALINIR?
Fenerbahçe token satın almak için Paribu üzerinden alım talebinde bulunulabilmekte. Bugün 14.00 itibariyle Paribu'da açılacak olan FB/TL paritesiyle beraber Fenerbahçe Token alım satım işlemleri başlayacak.
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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para
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