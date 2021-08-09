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Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır? Fenerbahçe Token ne kadar?

09.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe tokenin ne zaman çıkacağı uzun süredir gündemde olan konulardan birisiydi. Kulübün finansal gücünü yükseltmek adına Fenerbahçe tokenin çıkacağı ve satışa sunulacağı konuşuluyordu. Fenerbahçe token ön satış açıklaması ise geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe tokenin 9 Ağustos'ta ön satışının gerçekleşeceği ifade edilmişti. Taraftarların ve yatırımcıların merakla beklediği Fenerbahçe token, 9 Ağustos itibarı ile ön satışa açılıyor. Bu noktada Fenerbahça tokenin nasıl alınacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe token nasıl alınır?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır.
Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ve Paribu işbirliği ile üretiliyor. Fenerbahçe tokeni alacak kişiler çeşitli ayrıcalıkların sahibi olacak.

Fenerbahçe token toplam arz miktarı

Fenerbahçe token toplam arz miktarı
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzının 190.700.000 adet olduğu ifade edildi. Arzın tamamının dolaşıma dahil olmasının ardından yeni bir Fenerbahçe Token üretilmeyecek.
Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacak. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecek.

Fenerbahçe token nasıl alınır?

Fenerbahçe token nasıl alınır?
Fenerbahçe tokeni 9-12 Ağustos tarihleri arasında, kripto para borsası olan Paribu üzerinden alabilirsiniz.
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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para
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