Fenerbahçe Token nereden ve nasıl alınır? Fenerbahçe Token ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe tokenin 9 Ağustos'ta ön satışının gerçekleşeceği ifade edilmişti. Taraftarların ve yatırımcıların merakla beklediği Fenerbahçe token, 9 Ağustos itibarı ile ön satışa açılıyor. Bu noktada Fenerbahça tokenin nasıl alınacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...