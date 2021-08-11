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Galatasaray Token ne kadar oldu? Galatasaray Fan Token (GAL Token) yükselir mi?

11.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi kripto parasını çıkaran Galatasaray'ın kripto para değeri geçtiğimiz haftalarda Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain gibi pek çok dünya devini geçmiş ve kulübün kripto parası en değerli spor kulübü ünvanını elde etmişti. Galatasaray Fan Token'in 11 Ağustos'taki değeri yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Token ne kadar oldu? Galatasaray Fan Token (GAL Token) yükselir mi? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Fan Token'ın değeri geçtiğimiz günlerde pek çok dünyaca ünlü takımı geçmişti Yatırımcılar "Galatasaray Fan Token ne kadar oldu?" sorusunu sorgulamaya devam ediyor. Peki Galatasaray Token ne kadar oldu, yükselir mi?

GALATASARAY TOKEN NE KADAR OLDU?

Galatasaray'ın kripto para piyasasında Chiliz ile iş birliği yaparak dünya devlerini geçmesinin ardından Galatasaray Token'in ne kadar olduğu merak ediliyor.
Sarı-Kırmızılı kulübün kripto parası Barcelona, PSG, Manchester City ve Atletico Madrid gibi dünya devi takımları geride bırakmıştı.
Galatasaray Fan Token'in değeri anlık olarak yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray Fan Token bugün 11 Ağustos'ta %3.97 değer kaybı yaşadı.

GAL TOKEN GÜNCEL DEĞERİ KAÇ?

GAL TOKEN GÜNCEL DEĞERİ KAÇ?
101,23 Türk Lirası değerine sahip olan Galatasaray Fan Token (GAL) 24 saat içinde en düşük 97.04 TL en yüksek ise 105.83 Türk Lirası değerini buldu.
GAL Token'in piyasa değeri 0.4135 iken, işlem hacmi ise 146,519,093,03 Türk Lirası değerinde.
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Galatasaray Futbol Kulübü Kripto para
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