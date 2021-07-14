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Kripto para piyasasında düşüş! Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

14.07.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum kripto para birimleri, kripto piyasasının en dikkat çekenleri arasında bulunuyor. Bitcoin geçtiğimiz günlerde uzun zaman sonra 35 bin dolar sınırına yaklaşmasından sonra giderek düşmeye başladı. Son olarak 31 bin doların biraz üzerinde seyreden Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmeye devam ediyor. Ethereum ise 14 Temmuz itibariyle 2 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 35 bin dolar seviyesine kadar yükselerek yatırımcısını sevindirirken, Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerindeki seviyesini koruyordu. Ancak bugün itibariyle kripto para birimleri üzerinde bir düşüş eğilimi gözlemlendi. Birçok yatırımcının umutla beklediği yükseliş trendi henüz gerçekleşmedi. Bunun yerine düşüş yaşayan Bitcoin, 31 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum ise 2 bin doların altına geriledi.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.502,8300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,79 azalışla $31.975,31 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $31.975,31 ve ₺277.594,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.947,0100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,51 azalışla $1.894,88 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.894,88 ve ₺16.436,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6171 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %3,56 azalışla $0,5991 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,5991 ve ₺5,2020'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2006 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %6,19 azalışla $0,1908 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1908 ve ₺1,6575'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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