Kripto para piyasasında düşüş! Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 35 bin dolar seviyesine kadar yükselerek yatırımcısını sevindirirken, Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerindeki seviyesini koruyordu. Ancak bugün itibariyle kripto para birimleri üzerinde bir düşüş eğilimi gözlemlendi. Birçok yatırımcının umutla beklediği yükseliş trendi henüz gerçekleşmedi. Bunun yerine düşüş yaşayan Bitcoin, 31 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum ise 2 bin doların altına geriledi.
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.502,8300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,79 azalışla $31.975,31 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $31.975,31 ve ₺277.594,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.947,0100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,51 azalışla $1.894,88 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.894,88 ve ₺16.436,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6171 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %3,56 azalışla $0,5991 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,5991 ve ₺5,2020'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2006 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %6,19 azalışla $0,1908 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1908 ve ₺1,6575'ye karşılık gelmektedir.
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