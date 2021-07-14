Kripto para piyasasında düşüş! Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 35 bin dolar seviyesine kadar yükselerek yatırımcısını sevindirirken, Ethereum ise 2 bin doların biraz üzerindeki seviyesini koruyordu. Ancak bugün itibariyle kripto para birimleri üzerinde bir düşüş eğilimi gözlemlendi. Birçok yatırımcının umutla beklediği yükseliş trendi henüz gerçekleşmedi. Bunun yerine düşüş yaşayan Bitcoin, 31 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum ise 2 bin doların altına geriledi.