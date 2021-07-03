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Kripto paralarda son durum nedir? 3 Temmuz Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

03.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yaşanan büyük yükselişin ardından düşüş kaydeden kripto para piyasaları yatırımcılarını üzdü. "Kripto paralarda son durum nedir?" sorusunun yanıtı düşüşten olumsuz etkilenen ve elindeki coinleri yüksek fiyattan alan birçok yatırımcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 3 Temmuz Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto piyasasına yatırım yapan bir çok kişi "Kripto paralarda son durum nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bitcoin'deki yükseliş trendi Ekim 2020'de başladı. 2021 Nisan ayında 64 bin seviyesini gören Bitcoin'e o günden beri düşüş hakim. Peki 3 Temmuz Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

3 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu?

Yatırımcıların ve al sat yapanların ilgi odağında en başta Bitcoin geliyor. Altcoinlerin birçoğu Bitcoin'e göre hareket ediyor. Bitcoin'deki yükseliş trendinin 2020 Ekim ayında baş gösterdiği söylenebilir.
12 Nisan'da zirve olarak 64 bin seviyesini test eden Bitcoin buradan satıcı buldu ve yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 30 bin seviyesine kadar çekildi.
Bitcoin 30 bin, 39 bin bandında hareket etmeye devam ediyor.

ETHEREUM

ETHEREUM
Ethereum'da zaman zaman Bitcoin'den bağımsız yükselişler görülebiliyor. Mayıs 2021'de yaptığı 4 bin 378 dolar zirvesinin ardından yaklaşık yüzde 50 geri çekilen Ethereum şu anda 2 bin 142 dolar.

DOGECOİN

DOGECOİN
Dogecoin, altcoinler arasında en çok araştırılan coinlerin başında geliyor. En yüksek 0.75 seviyesini test eden Dogecoin'de de, diğer coinlerde olduğu gibi düşüş hakim.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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