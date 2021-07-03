Kripto paralarda son durum nedir? 3 Temmuz Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

Kripto piyasasına yatırım yapan bir çok kişi "Kripto paralarda son durum nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bitcoin'deki yükseliş trendi Ekim 2020'de başladı. 2021 Nisan ayında 64 bin seviyesini gören Bitcoin'e o günden beri düşüş hakim. Peki 3 Temmuz Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

3 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu?

Yatırımcıların ve al sat yapanların ilgi odağında en başta Bitcoin geliyor. Altcoinlerin birçoğu Bitcoin'e göre hareket ediyor. Bitcoin'deki yükseliş trendinin 2020 Ekim ayında baş gösterdiği söylenebilir.

12 Nisan'da zirve olarak 64 bin seviyesini test eden Bitcoin buradan satıcı buldu ve yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 30 bin seviyesine kadar çekildi.

Bitcoin 30 bin, 39 bin bandında hareket etmeye devam ediyor.

ETHEREUM Ethereum'da zaman zaman Bitcoin'den bağımsız yükselişler görülebiliyor. Mayıs 2021'de yaptığı 4 bin 378 dolar zirvesinin ardından yaklaşık yüzde 50 geri çekilen Ethereum şu anda 2 bin 142 dolar.