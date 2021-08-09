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Kripto paralarda yükseliş! 9 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

09.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum fiyatları 9 Ağustos sabahına önemli bir değer kaybıyla başlamıştı. Ancan gün ortalarına doğru özellikle Bitcoin ve Ripple'da artış görüldü. Peki 9 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bugün sabah saatlerinde yaşanan değer kaybı ile Dogecoin yatırımcıları şaşırtmıştı. Önceki gün büyük bir yükselişe geçen Dogecoin, yüzde 13,80 artış göstermişti. Dogecoin’in değeri 0.26 doları görmüştü. Dogecoin ve diğer kripto paralarda 9 Ağustos'ta artış görüldü. Peki 9 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

9 Ağustos Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

9 Ağustos haftanın ilk günü Bitcoin güne %2,55'lik bir değer kaybı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 43.620,9 yani 376.237,03 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 42.824,1 - 43.958,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $36,27B.

Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ne kadar oldu?
%5,55'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.956,36 yani 25.483,42 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne %3,59'luk bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,79295 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,76058 - 0,80483 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,87B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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