Kripto paralarda yükseliş! 9 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bugün sabah saatlerinde yaşanan değer kaybı ile Dogecoin yatırımcıları şaşırtmıştı. Önceki gün büyük bir yükselişe geçen Dogecoin, yüzde 13,80 artış göstermişti. Dogecoin’in değeri 0.26 doları görmüştü. Dogecoin ve diğer kripto paralarda 9 Ağustos'ta artış görüldü. Peki 9 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...