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Melon Coin (MLN) nedir? Melon Coin amacı nedir?

05.07.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

(MLN) Melon coin projesi vatandaşlar ve kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Ethereum tabanına bağlı şekilde işletimini sürdürmeyi amaçlayan bir dijital varlık yönetim sistemi olarak karşımıza çıkan MLN coin ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Melon Coin (MLN) nedir? Melon Coin amacı nedir? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar ve kripto para yatırımcıları tarafından MLN coin ile ilgili detaylar merak ediliyor. Son dönemde şöhreti hızla artan kripto paralardan, Ethereum tabanına bağlı şekilde işletimini sürdürmeyi amaçlayan bir dijital varlık yönetim sistemi olarak karşımıza çıkan MLN coin ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki Melon Coin (MLN) nedir?

Melon (MLN) coin nedir?

Son günlerde sıkça araştırılan Melon protokolü, Ethereum platformunda dijital varlık yönetimi için bir blockchain protokolüdür. Bu protokol, katılımcıların dijital varlık yönetim stratejilerini açık, rekabetçi ve merkezi olmayan biçimlerle inşa etmelerine, yönetmelerine ve yatırım yapmalarına olanak tanımaktadır.
Coini Melon coin (MLN) olarak isimlendirilmektedir ve Melon projesinin temel bir bileşenidir. Melon protokolüne “kullanım hakkı” elde etmek amacıyla tasarlanmıştır.

MLN'nin amacı nedir?

MLN'nin amacı nedir?
Melon projesi, dijital varlık yönetimi için açık, rekabetçi ve merkezi olmayan bir şekilde protokol olarak bilinmektedir. Melon ile, dijital ve geleneksel için özelleştirilebilir dijital yönetim stratejilerinde kurabilir, yönetebilir ve ayrıca yatırım da yapabilirsiniz.
Ayrıca Melonport, blockchain teknolojisiyle inşa edilmesinin ve modüler kurulumlarının, ücret yönetimi ve yine zamanları düşürdüğü için varlık yönetimi stratejileri için çok daha rekabetçi bir ortam yarattığını da belirtiyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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