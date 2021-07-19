Kripto para düzenlemeleri nasıl olacak? Bakan Yardımcısı Gül açıkladı!

Yasa çalışması Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlandı. Kripto varlık çeşitleri tanımlandı, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Kripto para düzenlemeleri nasıl olacak?

Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre tanınacak. Aracı kurum sahiplerinde ise belirli kriter aranacağı bildirildi. Güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlara dikkat edilecek. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu'na verilirken, BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

"BİZ DAHA SIKI BİR DÜZENLEME GETİRİYORUZ" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül, Japonya başta olmak üzere bir ülkede kripto paranın tamamen serbest olduğunu belirtti ve kripto paraları yasaklayanların genellikle demokrasi problemi olan ülkeler olduğunu ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Gül şunları kaydetti: "Batı Avrupa, Amerika'da serbest mekanizmalar var. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" Çalışmaların hazır olduğunu belirten Gül, yeni yasama yılında Meclis'e geleceğini açıkladı.

Düzenlemeler arasında Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu'ndan lisans alması, teknik yeterlilik aranması bulunuyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi ya da doğrudan vergiler yoluyla mı gerçekleştirileceği tartışması devam ediyor. Öte yandan stopaj seçeneği ağırlık kazanıyor. Amerika kripto para sahiplerinden vergi alıyor.