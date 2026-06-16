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Akaryakıta indirim geldi: 16 Haziran benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt tabelasındaki fiyatlarda yine değişim var. Akaryakıta indirim geldi. Peki, indirim hangi üründe oldu? 16 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta indirim geldi: 16 Haziran benzin ve motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürüyor. Akaryakıta bugün indirim geldi. Peki, motorine indirim geldi mi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 16 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 16 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim geldi: 16 Haziran benzin ve motorin fiyatı 1

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirim geldi.

Akaryakıta indirim geldi: 16 Haziran benzin ve motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim geldi: 16 Haziran benzin ve motorin fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.08 TL
Motorin: 65.24 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.93 TL
Motorin: 65.09 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.05 TL
Motorin: 66.35 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 66.64 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.08
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.61
Gazyağı
63.72
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benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı motorin indirim
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